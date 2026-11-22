دمشق-سانا
أُتلفت على دفعات كميات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي ضبطتها إدارة مكافحة المخدرات خلال عمليات أمنية متفرقة، وذلك وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، وبإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة.
وذكرت إدارة مكافحة المخدرات في قناتها عبر التلغرام، اليوم الأحد، أن الكميات المتلفة شملت 400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طناً من مادة الحشيش، إضافة إلى 2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، فضلاً عن 5.4 ملايين حبة مخدرة، إلى جانب وسائل وأدوات مرتبطة بأساليب تهريبها وإخفائها ونقلها وصناعتها من المواد الكيميائية.
وأوضحت الإدارة، أن هذه العملية تعكس تكامل الجهود الوطنية في مواجهة آفة المخدرات، ومواصلة العمل على تجفيف منابع تصنيعها وتهريبها، والحد من انتشارها، بما يسهم في حماية المجتمع وصون الأمن والصحة العامة.
وكانت الجهات المختصة ضبطت وصادرت وأتلفت خلال العامين الأخيرين كميات كبيرة من المخدرات التي عمل النظام البائد على صنعها وترويجها داخل المجتمع السوري، إضافة إلى تهريبها لدول الجوار والعالم.