دمشق-سانا

أُتلفت على دفعات كميات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات ‏العقلية، التي ضبطتها إدارة مكافحة المخدرات خلال عمليات ‏أمنية متفرقة، وذلك وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، و‏بإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة. ‏

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات في قناتها عبر التلغرام، اليوم ‏الأحد، أن الكميات المتلفة شملت 400 مليون حبة كبتاغون، ‏و12.2 طناً من مادة الحشيش، إضافة إلى 2.3 طن من نبتة ‏الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، فضلاً عن 5.4 ملايين ‏حبة مخدرة، إلى جانب وسائل وأدوات مرتبطة بأساليب تهريبها ‏وإخفائها ونقلها وصناعتها من المواد الكيميائية‎.‎

وأوضحت الإدارة، أن هذه العملية تعكس تكامل الجهود الوطنية ‏في مواجهة آفة المخدرات، ومواصلة العمل على تجفيف منابع ‏تصنيعها وتهريبها، والحد من انتشارها، بما يسهم في حماية ‏المجتمع وصون الأمن والصحة العامة‎.‎

وكانت الجهات المختصة ضبطت وصادرت وأتلفت خلال ‏العامين الأخيرين كميات كبيرة من المخدرات التي عمل النظام ‏البائد على صنعها وترويجها داخل المجتمع السوري، إضافة إلى ‏تهريبها لدول الجوار والعالم.‏