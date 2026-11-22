

دمشق-سانا‏

توفي شخصان وأصيب 13 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق ‏وقعت في عدد من المناطق السورية خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث‎.‎

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وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الأحد، أن فرقه ‏استجابت لـ 11 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة ‌‏11 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى ‏المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين ‏أماكنها‎.‎

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وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، ‏والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات ‏الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء ‏القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول‎.‎

‎الاستجابة لـ 27 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 27 حريقاً، شملت المنازل ‏والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك ‏الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، وأسفرت هذه ‏الحرائق عن إصابة شخصين، قُدمت لهما الإسعافات الأولية، ‏وعن أضرار وخسائر مادية بالممتلكات‎.‎

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وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما ‏في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة ‏إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على ‏أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة‎.‎

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وكان أصيب 35 شخصاً، جراء حوادث سير وحرائق وقعت في ‏عدة مناطق من سوريا يوم أمس الأول، واستجابت لها فرق ‏الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎