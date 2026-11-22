دمشق-سانا
توفي شخصان وأصيب 13 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق وقعت في عدد من المناطق السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الأحد، أن فرقه استجابت لـ 11 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
الاستجابة لـ 27 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 27 حريقاً، شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخصين، قُدمت لهما الإسعافات الأولية، وعن أضرار وخسائر مادية بالممتلكات.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان أصيب 35 شخصاً، جراء حوادث سير وحرائق وقعت في عدة مناطق من سوريا يوم أمس الأول، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.