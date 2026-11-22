دمشق-سانا
أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار، أن قرار منع تقديم النرجيلة في المقاهي المستثمرة ضمن العقارات الوقفية يأتي في إطار المسؤولية الشرعية والقانونية والاجتماعية للوزارة، وحرصها على إدارة أموال الوقف واستثماراته، بما ينسجم مع مقاصده وأهدافه، ويحقق المصلحة العامة.
وقال بيرقدار في تصريح صحفي اليوم الأحد: إن القرار يستند إلى اعتبارات شرعية وصحية واجتماعية، في مقدمتها الأضرار الصحية المثبتة الناجمة عن التدخين والنرجيلة، ولا سيما عند ممارستهما في الأماكن المغلقة، وما قد يترتب على انتشار هذه الممارسات من آثار سلبية على صحة أفراد المجتمع، وخاصة الناشئة والمراهقين.
وأضاف: “إن القرار لا يستهدف المستثمرين أو العاملين في قطاع المقاهي، ولا يهدف إلى الإضرار بمصالحهم أو المساس بأرزاقهم، وإنما يأتي في سياق تنظيم أوجه الاستثمار في العقارات الوقفية، بما يضمن التوفيق بين تحقيق العائد الاستثماري والالتزام بالمسؤولية الدينية والاجتماعية والصحية”.
وشدد بيرقدار على أن العقارات الوقفية ليست مجرد أصول عقارية يُقاس نجاح إدارتها بحجم الإيرادات المتحققة منها، بل هي أمانة ومسؤولية تجاه المجتمع، مشيراً إلى أن صحة الإنسان وكرامته ومصلحة المجتمع يجب أن تبقى فوق كل اعتبار استثماري.
وأشار معاون وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تحترم حق الجميع في إبداء آرائهم وملاحظاتهم، وهي منفتحة على الحوار المسؤول، مع تمسكها بواجبها في اتخاذ القرارات التي تراها محققة للمصلحة العامة.
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن قرار لوزارة الأوقاف يقضي بمنع تقديم النرجيلة في المقاهي المستثمرة ضمن العقارات الوقفية، ما أثار نقاشاً حول القرار وانعكاساته على المستثمرين والعاملين في قطاع المقاهي.