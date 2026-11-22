دمشق-سانا‏

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أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار، أن ‏قرار ‏منع تقديم النرجيلة في المقاهي المستثمرة ضمن العقارات ‏الوقفية ‏يأتي في إطار المسؤولية الشرعية والقانونية ‏والاجتماعية للوزارة، ‏وحرصها على إدارة أموال الوقف ‏واستثماراته، بما ينسجم مع ‏مقاصده وأهدافه، ويحقق المصلحة ‏العامة‎.‎

وقال بيرقدار في تصريح صحفي اليوم الأحد: إن القرار يستند ‏إلى ‏اعتبارات شرعية وصحية واجتماعية، في مقدمتها الأضرار ‌‏الصحية المثبتة الناجمة عن التدخين والنرجيلة، ولا سيما عند ‌‏ممارستهما في الأماكن المغلقة، وما قد يترتب على انتشار هذه ‌‏الممارسات من آثار سلبية على صحة أفراد المجتمع، وخاصة ‌‏الناشئة والمراهقين‎.‎

وأضاف: “إن القرار لا يستهدف المستثمرين أو العاملين في ‏قطاع ‏المقاهي، ولا يهدف إلى الإضرار بمصالحهم أو المساس ‏بأرزاقهم، ‏وإنما يأتي في سياق تنظيم أوجه الاستثمار في ‏العقارات الوقفية، بما ‏يضمن التوفيق بين تحقيق العائد ‏الاستثماري والالتزام بالمسؤولية ‏الدينية والاجتماعية ‏والصحية‎”.‎

وشدد بيرقدار على أن العقارات الوقفية ليست مجرد ‏أصول ‏عقارية يُقاس نجاح إدارتها بحجم الإيرادات المتحققة منها، ‏بل ‏هي أمانة ومسؤولية تجاه المجتمع، مشيراً إلى أن صحة الإنسان ‌‏وكرامته ومصلحة المجتمع يجب أن تبقى فوق كل اعتبار ‌‏استثماري‎.‎

وأشار معاون وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تحترم حق الجميع ‏في إبداء آرائهم وملاحظاتهم، وهي منفتحة على الحوار ‏المسؤول، مع تمسكها بواجبها في اتخاذ القرارات التي تراها ‏محققة للمصلحة العامة.‏

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن قرار لوزارة الأوقاف يقضي ‏بمنع ‏تقديم النرجيلة في المقاهي المستثمرة ضمن العقارات ‏الوقفية، ما ‏أثار نقاشاً حول القرار وانعكاساته على المستثمرين ‏والعاملين في ‏قطاع المقاهي‎.‎