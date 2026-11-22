دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة، اليوم الأحد، للانخفاض قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية، وأدنى من المعدل بنحو 2 إلى 3 في الجزيرة، بفعل تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
الطقس نهاراً
ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ يكون الطقس خلال النهار خريفياً غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء فرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على المنطقة الساحلية والشمالية، تمتد هذه الفرصة خلال فترة المساء لتشمل منطقة الجزيرة، حيث تكون مصحوبة بالرعد أحياناً في تلك المنطقة.
الطقس ليلاً
وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وخاصةً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب الكثيف في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
الرياح والبحر
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق معتدلة السرعة مع هبات نشطة خلال ساعات بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والوسطى والجنوبية، ويكون البحر متوسطاً إلى خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|09/23
|ريف دمشق (القلمون)
|04/19
|درعا
|10/24
|القنيطرة
|09/20
|السويداء
|11/21
|حمص
|12/23
|حماة
|13/25
|اللاذقية
|19/23
|طرطوس
|17/24
|حلب
|12/22
|إدلب
|13/21
|دير الزور
|11/28
|الرقة
|10/27
|الحسكة
|12/20