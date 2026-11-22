دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة، اليوم الأحد، للانخفاض قليلاً، مع بقائها ‏أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في ‏أغلب المناطق السورية، وأدنى من المعدل بنحو 2 إلى 3 في ‏الجزيرة، بفعل تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي ‏سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا‎.‎

الطقس نهاراً

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ يكون الطقس ‏خلال النهار خريفياً غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء فرصة ‏لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على المنطقة الساحلية والشمالية، ‏تمتد هذه الفرصة خلال فترة المساء لتشمل منطقة الجزيرة، حيث ‏تكون مصحوبة بالرعد أحياناً في تلك المنطقة‎.‎

الطقس ليلاً

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وخاصةً في ‏المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب الكثيف في ‏أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر‎.‎

الرياح والبحر

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق ‏معتدلة السرعة مع هبات نشطة خلال ساعات بعد الظهر ‏والمساء تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، وخاصة على المناطق ‏الساحلية والشمالية والوسطى والجنوبية، ويكون البحر متوسطاً ‏إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎