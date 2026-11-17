طرطوس-سانا
استأنفت جمعية المعلمين التعاونية الاستهلاكية في مدينة طرطوس عملها اليوم الثلاثاء، بعد إعادة تأهيلها، لتوفير تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية والمنزلية والتجهيزات الإلكترونية بأسعار مدروسة، مع تقديم حسم بنسبة 4 بالمئة للمعلمين المساهمين، وإتاحة التقسيط لمدة تصل إلى عام كامل، بما يسهم في تسهيل حصول المعلمين على احتياجاتهم المنزلية وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
أوضح مدير مديرية التعاون الاستهلاكي في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبد القادر الصالح، في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة تفعيل فرع جمعية المعلمين في طرطوس جاءت بعد توقف دام عاماً، خضع خلاله للترميم، وذلك بالتعاون مع المحافظة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ونقابة المعلمين، مبيناً أن الجمعية توفر الأدوات الكهربائية والمنزلية والتجهيزات الإلكترونية، بما فيها الحواسيب والهواتف المحمولة، إضافة إلى تجهيزات الطاقة الشمسية والبديلة.
وأشار الصالح إلى أن المعلمين المساهمين يستفيدون من حسم بنسبة 4 بالمئة على قيمة الفاتورة، مع إمكانية التقسيط على مدى يتراوح بين ستة أشهر وعام كامل، لافتاً إلى إمكانية حصول المساهمين على عوائد ربع سنوية أو نصف سنوية.
دور الجمعيات الاستهلاكية في ضبط الأسعار
ونوّه الصالح بأهمية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، باعتبارها إحدى أدوات التدخل الإيجابي في السوق، من خلال ضبط هوامش الأرباح والحد من التفاوت في الأسعار، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الفعاليات التجارية والمستهلكين، وتوفير السلع بأسعار معقولة.
من جهته، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية، عبد الوهاب سفر، أن إعادة افتتاح الصالة تأتي ثمرة للجهود المبذولة لتفعيل الجمعيات الاستهلاكية في المحافظة، بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى تنوع المعروضات وجودتها، وتوفير تسهيلات في التقسيط للمعلمين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.
وأشار سفر إلى أن العمل يتجه نحو إعادة تأهيل وتفعيل الجمعيات الاستهلاكية في مختلف مناطق الساحل السوري، بما يعيد إليها دورها في تأمين احتياجات المواطنين، ولا سيما في ظل محدودية دخول الموظفين والمعلمين.
وتأتي إعادة تفعيل الجمعية ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيع خيارات حصول المواطنين على السلع المنزلية بأسعار وهوامش ربح معقولة، إلى جانب توفير تسهيلات في الدفع تساعدهم على تلبية احتياجات أسرهم.