طرطوس-سانا‏

استأنفت جمعية المعلمين التعاونية الاستهلاكية في مدينة طرطوس عملها اليوم الثلاثاء، بعد إعادة ‏تأهيلها، لتوفير تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية والمنزلية والتجهيزات الإلكترونية بأسعار ‏مدروسة، مع تقديم حسم بنسبة 4 بالمئة للمعلمين المساهمين، وإتاحة التقسيط لمدة تصل إلى عام ‏كامل، بما يسهم في تسهيل حصول المعلمين على احتياجاتهم المنزلية وتخفيف الأعباء المعيشية ‏عنهم.‏

أوضح مدير مديرية التعاون الاستهلاكي في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ‏عبد القادر الصالح، في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة تفعيل فرع جمعية المعلمين في طرطوس ‏جاءت بعد توقف دام عاماً، خضع خلاله للترميم، وذلك بالتعاون مع المحافظة ومديرية التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك ونقابة المعلمين، مبيناً أن الجمعية توفر الأدوات الكهربائية والمنزلية ‏والتجهيزات الإلكترونية، بما فيها الحواسيب والهواتف المحمولة، إضافة إلى تجهيزات الطاقة ‏الشمسية والبديلة.‏

وأشار الصالح إلى أن المعلمين المساهمين يستفيدون من حسم بنسبة 4 بالمئة على قيمة الفاتورة، ‏مع إمكانية التقسيط على مدى يتراوح بين ستة أشهر وعام كامل، لافتاً إلى إمكانية حصول ‏المساهمين على عوائد ربع سنوية أو نصف سنوية.‏

دور الجمعيات الاستهلاكية في ضبط الأسعار

ونوّه الصالح بأهمية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، باعتبارها إحدى أدوات التدخل الإيجابي في ‏السوق، من خلال ضبط هوامش الأرباح والحد من التفاوت في الأسعار، بما يسهم في تقليص ‏الفجوة بين الفعاليات التجارية والمستهلكين، وتوفير السلع بأسعار معقولة.‏

من جهته، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية، عبد الوهاب ‏سفر، أن إعادة افتتاح الصالة تأتي ثمرة للجهود المبذولة لتفعيل الجمعيات الاستهلاكية في ‏المحافظة، بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى تنوع المعروضات وجودتها، وتوفير ‏تسهيلات في التقسيط للمعلمين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.‏

وأشار سفر إلى أن العمل يتجه نحو إعادة تأهيل وتفعيل الجمعيات الاستهلاكية في مختلف مناطق ‏الساحل السوري، بما يعيد إليها دورها في تأمين احتياجات المواطنين، ولا سيما في ظل محدودية ‏دخول الموظفين والمعلمين.‏

وتأتي إعادة تفعيل الجمعية ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ‏وتوسيع خيارات حصول المواطنين على السلع المنزلية بأسعار وهوامش ربح معقولة، إلى جانب ‏توفير تسهيلات في الدفع تساعدهم على تلبية احتياجات أسرهم.‏