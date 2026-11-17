دمشق-سانا

وجّه ‌‎وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني المحافظين إلى عقد اجتماعات ‏بالسرعة الممكنة لإعادة دراسة تعرفة خطوط النقل الداخلي.‏

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وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذا التوجيه يأتي في ضوء ‏انخفاض أسعار المحروقات مع مراعاة المسافة المقطوعة وتكاليف التشغيل والصيانة ‏وطبيعة الخطوط عند تحديد التعرفة الجديدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين ‏واستدامة خدمات النقل الجماعي.‏

دراسة لتخفيض تعرفة الركوب

وفي تصريح لـ سانا، بيّن مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب عمر قطان أنه تم البدء ‏بوضع دراسة لتخفيض تعرفة الركوب، بما يتلاءم مع الانخفاض الحاصل في سعر ‏مادة المحروقات، وذلك وفق البرنامج المعتمد في الوزارة ليتم تعميمه على المديريات ‏المختصة في المحافظات.‏

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وأضاف، لا يتم الاعتماد فقط على سعر مادة المحروقات كمعيار لتحديد هذه ‏التعرفة، وإنما هناك عدة معايير تشترك فيما بينها لتحقيق العدالة للراكب والسائق.‏

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وأوضح قطان أن هذه المعايير هي معايير ميكانيكية كالصيانة وقطع الغيار، وفنية ‏كالمسافة الكيلو مترية المقطوعة لكل خط ونسبة التبديل فيه، ومعايير جغرافية تتمثل ‏في وعورة الطريق والتضاريس الموجودة.‏

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ولفت مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب إلى أن الدراسة تشمل جميع وسائل نقل ‏الركاب سواء باصات النقل الداخلي أو الميكرو باصات العاملة على شبكة الخطوط.‏

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وأكد قطان أنه عند الانتهاء من الدراسة خلال مدة قريبة سيتم تعميمها على مديريات ‏النقل الداخلي في المحافظات للإعلان عنها وتحديد التعرفة لكل خط بموجب هذه ‏المعايير.‏

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وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات ‏المعدنية أصدرت في الـ ‌‏14 من شهر تشرين الثاني الجاري نشرة أسعار ‏جديدة ‏للمشتقات النفطية خفضت فيها ‏سعر المازوت إلى 150 ليرة سورية.‏