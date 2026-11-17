دمشق-سانا
وجّه وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني المحافظين إلى عقد اجتماعات بالسرعة الممكنة لإعادة دراسة تعرفة خطوط النقل الداخلي.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذا التوجيه يأتي في ضوء انخفاض أسعار المحروقات مع مراعاة المسافة المقطوعة وتكاليف التشغيل والصيانة وطبيعة الخطوط عند تحديد التعرفة الجديدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين واستدامة خدمات النقل الجماعي.
دراسة لتخفيض تعرفة الركوب
وفي تصريح لـ سانا، بيّن مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب عمر قطان أنه تم البدء بوضع دراسة لتخفيض تعرفة الركوب، بما يتلاءم مع الانخفاض الحاصل في سعر مادة المحروقات، وذلك وفق البرنامج المعتمد في الوزارة ليتم تعميمه على المديريات المختصة في المحافظات.
وأضاف، لا يتم الاعتماد فقط على سعر مادة المحروقات كمعيار لتحديد هذه التعرفة، وإنما هناك عدة معايير تشترك فيما بينها لتحقيق العدالة للراكب والسائق.
وأوضح قطان أن هذه المعايير هي معايير ميكانيكية كالصيانة وقطع الغيار، وفنية كالمسافة الكيلو مترية المقطوعة لكل خط ونسبة التبديل فيه، ومعايير جغرافية تتمثل في وعورة الطريق والتضاريس الموجودة.
ولفت مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب إلى أن الدراسة تشمل جميع وسائل نقل الركاب سواء باصات النقل الداخلي أو الميكرو باصات العاملة على شبكة الخطوط.
وأكد قطان أنه عند الانتهاء من الدراسة خلال مدة قريبة سيتم تعميمها على مديريات النقل الداخلي في المحافظات للإعلان عنها وتحديد التعرفة لكل خط بموجب هذه المعايير.
وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أصدرت في الـ 14 من شهر تشرين الثاني الجاري نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية خفضت فيها سعر المازوت إلى 150 ليرة سورية.