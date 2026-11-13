السورية للكهرباء توضح أسباب زيادة ساعات التقنين خلال الفترة الحالية

دمشق-سانا

أوضح رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة السورية للكهرباء علاء سودا، أن زيادة ساعات التقنين الكهربائي التي تشهدها جميع المحافظات خلال الفترة الحالية تعود إلى نقص كميات الكهرباء المولّدة، نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة.

وبيّن سودا في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن خروج محطة توليد تشرين عن الخدمة، ونقص كميات الفيول في بعض المحطات وارتفاع أسعاره عالمياً، إضافة إلى نقص كميات الغاز الأذربيجاني الواردة، وأعمال الصيانة الجارية في عدة مجموعات ضمن محطات التوليد، تعد من أبرز هذه العوامل.



ولفت سودا إلى أن الاستجرار غير المشروع للكهرباء في العديد من المناطق، ونقص التوليد، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وما يرافق ذلك من استخدام سخانات المياه والمكيفات وغيرها من وسائل التدفئة الكهربائية، أسهم بشكل كبير في زيادة ساعات التقنين، وما ينجم عنها من أعطال بسبب ارتفاع الأحمال على المحولات والشبكة ومراكز التحويل.

الكهرباء توزّع بشكل عادل على المحافظات‏

أوضح سودا، أن كميات الكهرباء المولّدة توزّع بشكل عادل على جميع المحافظات، مبيناً أنه لا يمكن حالياً وضع برنامج محدد لساعات التقنين الكهربائي إلى حين استقرار الواردات من الغاز والفيول، وعودة استقرار كميات التوليد.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على زيادة كميات الكهرباء المولّدة من خلال إعادة تأهيل عدة مجموعات في محطة توليد حلب، وصيانة محطة توليد تشرين بريف دمشق، ومحطة الزارة في حماة.



وأضاف سودا، أن الشركة أطلقت اليوم حملة «معكم بكل وضوح» لشرح الواقع الكهربائي والإجابة عن تساؤلات المواطنين، ووضعهم في صورة واقع الكهرباء والتحديات التي تواجهها والحلول التي يجري العمل عليها، مؤكداً أن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يثقل كاهل الجميع، ويؤثر في أدق تفاصيل حياتهم.



يذكر أن الشركة السورية للكهرباء تواصل أعمال ‏صيانة ‏الأضرار في محطة توليد كهرباء تشرين الحرارية بريف ‏دمشق، ومتابعة ‏الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة التأهيل‎.‎