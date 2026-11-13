الجمعة 13 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الموارد المائية في درعا تنهي أعمال صيانة وتأهيل وقائية لسدي عابدين والعلان
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الموارد المائية في درعا تنهي أعمال صيانة وتأهيل وقائية لسدي عابدين والعلان

904473834 122155124463009745 2190766599716932451 n الموارد المائية في درعا تنهي أعمال صيانة وتأهيل وقائية لسدي عابدين والعلان
تنظيف قمة سد العلان من الأعشاب والأتربة -درعا- مديرية الموارد المائية بدرعا

درعا-سانا

أنجزت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا، أعمال تأهيل وصيانة وقائية في سدي عابدين والعلان بريف المحافظة الغربي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم الأمطار والحفاظ على سلامة المنشآت المائية.

وأوضح مدير الموارد المائية هاني عبد الله لمراسل سانا، اليوم الجمعة، أن الأعمال المنفذة في سد عابدين شملت إزالة الترسبات وإغلاق عدد من الأخاديد وتدعيم جسم السد، بهدف الحد من انجراف التربة بفعل مياه الأمطار.

وأشار عبد الله إلى أن الأعمال في سد العلان تضمنت تنظيف قمة السد من الأعشاب والأتربة وتدعيم وجهه الخلفي، لتعزيز حمايته من الانجرافات وضمان سلامة منشآته الفنية.

يُذكر أن الطاقة التخزينية لسد عابدين تبلغ نحو 5.85 ملايين متر مكعب، بينما تبلغ الطاقة التخزينية لسد العلان 5.25 ملايين متر مكعب، ما يجعل صيانتهما الدورية والمحافظة على جاهزيتهما أمراً حيوياً لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية في المحافظة.

دائرة حراج طرطوس تنفذ أنشطة توعوية لترسيخ الثقافة البيئية لدى الطلاب
السورية للاتصالات: خروج آلاف الخطوط في باب شرقي وباب توما من الخدمة بسبب سرقة كابلات
أعمال صيانة وتأهيل لحاويات القمامة بدمشق
أجواء منظمة وهادئة في أول امتحانات عامة بعد تحرير سوريا  
أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة ليلاً ومائلة للبرودة في المرتفعات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار