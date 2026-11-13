الموارد المائية في درعا تنهي أعمال صيانة وتأهيل وقائية لسدي عابدين والعلان

درعا-سانا

أنجزت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا، أعمال تأهيل وصيانة وقائية في سدي عابدين والعلان بريف المحافظة الغربي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم الأمطار والحفاظ على سلامة المنشآت المائية.

وأوضح مدير الموارد المائية هاني عبد الله لمراسل سانا، اليوم الجمعة، أن الأعمال المنفذة في سد عابدين شملت إزالة الترسبات وإغلاق عدد من الأخاديد وتدعيم جسم السد، بهدف الحد من انجراف التربة بفعل مياه الأمطار.

وأشار عبد الله إلى أن الأعمال في سد العلان تضمنت تنظيف قمة السد من الأعشاب والأتربة وتدعيم وجهه الخلفي، لتعزيز حمايته من الانجرافات وضمان سلامة منشآته الفنية.

يُذكر أن الطاقة التخزينية لسد عابدين تبلغ نحو 5.85 ملايين متر مكعب، بينما تبلغ الطاقة التخزينية لسد العلان 5.25 ملايين متر مكعب، ما يجعل صيانتهما الدورية والمحافظة على جاهزيتهما أمراً حيوياً لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية في المحافظة.