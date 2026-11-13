التنين البحري.. ظاهرة جوية تستدعي الحذر وتهدد البيوت المحمية والقوارب

اللاذقية-سانا

يُعدّ التنين البحري أو ما يُعرف بالشاهقة المائية من الظواهر الجوية التي تتشكل فوق المسطحات المائية على هيئة عمود هوائي دوّار يمتد من قاعدة السحب باتجاه سطح البحر، حاملاً معه رذاذاً مائياً كثيفاً، وقد تترافق حركته مع رياح قوية تشكل خطراً على القوارب والسفن والمنشآت الساحلية.

وتتشكل هذه الظاهرة نتيجة توافر ظروف جوية معينة، أبرزها عدم الاستقرار الجوي والتباين في درجات الحرارة والرطوبة بين سطح البحر والطبقات الهوائية، إضافة إلى وجود تيارات هوائية صاعدة وحركة دورانية تساعد على نشوء الشاهقة وامتدادها فوق سطح الماء.

مؤشرات تشكل التنين البحري

أوضح مدير مركز الرصد الجوي في محافظة طرطوس عهد اسمندر، في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن من أبرز المؤشرات التي قد تدل على تشكل التنين البحري ظهور بقعة داكنة دائرية أو حلقة من الرذاذ المائي على سطح البحر، تتطور لاحقاً إلى امتداد قمعي أسفل قاعدة السحب الركامية، مع ملاحظة حركة دورانية في الهواء.

وبيّن اسمندر أن رصد هذه المؤشرات يستدعي الابتعاد فوراً عن الشاطئ والواجهة البحرية، وعدم الاقتراب من الظاهرة بهدف التصوير أو المشاهدة، واللجوء إلى مكان آمن داخل مبنى متين بعيداً عن النوافذ، مشدداً على ضرورة تجنب الصيادين وأصحاب القوارب الاقتراب منها والابتعاد عن مسارها قدر الإمكان، والالتزام بتعليمات السلامة البحرية والجهات المختصة.

عدم الاستهانة بظاهرة التنين البحري

لفت اسمندر إلى ضرورة عدم الاستهانة بهذه الظاهرة، حتى لو بدت صغيرة أو بعيدة، إذ يمكن أن تتحرك بسرعة وتترافق مع رياح قوية قادرة على إلحاق أضرار بالقوارب والمنشآت الساحلية، ولا سيما البيوت المحمية.

وتسبب تنين بحري ضرب قريتي سمكة والحورة بريف طرطوس نهاية شهر تشرين الأول الماضي بأضرار كبيرة في عدد من البيوت البلاستيكية، طالت المزروعات والهياكل الحديدية وأغطية النايلون، مخلّفاً خسائر مادية كبيرة للمزارعين.

وتُعدّ البيوت البلاستيكية من مصادر الإنتاج الزراعي المهمة في ريف طرطوس، فيما تشكل ظاهرة التنين البحري خطراً على هذه المنشآت، لما تسببه من اقتلاع للأغطية البلاستيكية والهياكل الحديدية وإتلاف المزروعات.

وتبرز أهمية الرصد الجوي المستمر وآليات الإنذار المبكر في متابعة الظروف والمؤشرات التي قد تسبق تشكل التنين البحري، بما يساعد على تنبيه الجهات المعنية والمجتمعات الساحلية في الوقت المناسب، ويتيح اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع هذه الظواهر الجوية.