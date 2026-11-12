ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال جراء التسمم بالفطر في الرقة إلى ثلاثة

الرقة-سانا

ارتفعت حصيلة وفيات الأطفال اليوم الخميس، جراء تناول فطر سام في مزرعة تشرين بريف الرقة الشمالي إلى ثلاثة، بعد وفاة طفلين اليوم، فيما يتلقى ثلاثة آخرون العلاج في مشافي المحافظة.

وقال رئيس الشعبة الهضمية في مشفى الرقة الوطني، ناصر العلي، لـ سانا: إن المشفى استقبل أمس الأطفال بحالة صحية سيئة وخطيرة، بعد خضوعهم لأربعة أيام من العلاج العشوائي في المنزل وتناول أدوية صيدلانية، دون إسعافهم فوراً، ما أدى إلى تفاقم حالتهم.

وأوضح العلي أن الطفلة ندى الجاسم، البالغة من العمر عشر سنوات، والطفل أحمد الجاسم فارقا الحياة اليوم، فيما يخضع بقية الأطفال للعلاج، مشيراً إلى أنهم أقارب، وبينهم أربعة إخوة وأبناء عمومتهم.

وتتراوح أعمار الأطفال الذين أُسعفوا بين 10 و17 عاماً، وكانت الطفلة شام أحمد الجاسم فارقت الحياة ليلة أمس.