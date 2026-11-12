وفاة طفلة وإصابة خمسة آخرين جراء تناول فطر سام في ريف الرقة الشمالي

الرقة-سانا
توفيت طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات الليلة الماضية، إثر تعرضها للتسمم نتيجة تناولها فطراً ساماً في مزرعة تشرين بريف الرقة الشمالي، فيما سُجلت إصابات أخرى بالتسمم في المنطقة، قبل أربعة أيام.
وأوضح مدير مشفى الرشيد التخصصي يحيى المشرف في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الطفلة “شام أحمد الجاسم” وصلت إلى المشفى بحالة التهاب كبد حاد، ناجم عن التسمم بالفطر، حيث قدمت لها الإسعافات والتدابير الطبية اللازمة، قبل نقلها بناءً على طلب ذويها إلى أحد مشافي مدينة حلب، لتفارق الحياة لاحقاً.
من جهته بيّن رئيس الشعبة الهضمية في مشفى الرقة الوطني ناصر العلي، أن الحادثة وقعت قبل أربعة أيام، وأسفرت عن إصابة ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين عشر و17 سنة بينهم أربعة إخوة، مشيراً إلى وفاة طفلة واحدة، فيما يخضع المصابون الآخرون للعلاج في المشافي العامة والخاصة.
ولفت العلي إلى أن ذوي الأطفال حاولوا في البداية معالجة حالات التسمم باستخدام بعض الأدوية الصيدلانية، قبل أن تتفاقم الأعراض وتتدهور حالتهم الصحية، ما استدعى نقلهم إلى المشافي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
تحذيرات من تناول الفطر البري
وحذر العلي الأهالي من جمع أو تناول الفطر الذي ينمو عشوائياً في الأراضي الزراعية، مؤكداً استحالة التمييز بين الأنواع السامة والآمنة بالعين المجردة، الأمر الذي يجعل تناول الفطر البري مجهول النوع خطراً على الحياة.
وأوضح أن أعراض التسمم قد تبدأ بالظهور خلال ثلاث إلى ست ساعات من تناول الفطر، وتتراوح بين الإقياء والإسهال والآلام البطنية والصداع، وقد تترافق مع أعراض تحسسية كالحكة والطفح الجلدي، فيما يمكن أن تتطور الحالات الشديدة إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها القصور الكبدي الحاد، الذي قد يؤدي إلى الوفاة.
وشدد العلي على ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مشفى عند الاشتباه بالتسمم، وعدم اللجوء إلى المعالجة المنزلية أو تناول الأدوية دون استشارة طبية، مبيناً أن التدخل الطبي المبكر يسهم في زيادة فرص إنقاذ المصابين والحد من المضاعفات، بينما يؤدي التأخر في طلب الرعاية الصحية إلى ارتفاع مخاطر تدهور الحالة، ولا سيما عند حدوث أذية كبدية.