وفاة طفلة وإصابة خمسة آخرين جراء تناول فطر سام في ريف الرقة الشمالي

الرقة-سانا

توفيت طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات الليلة الماضية، إثر تعرضها للتسمم نتيجة تناولها فطراً ‏ساماً في مزرعة تشرين بريف الرقة الشمالي، فيما سُجلت إصابات أخرى بالتسمم في المنطقة، ‏قبل أربعة أيام.‏

وأوضح مدير مشفى الرشيد التخصصي يحيى المشرف في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، ‏أن الطفلة “شام أحمد الجاسم” وصلت إلى المشفى بحالة التهاب كبد حاد، ناجم عن التسمم ‏بالفطر، حيث قدمت لها الإسعافات والتدابير الطبية اللازمة، قبل نقلها بناءً على طلب ذويها ‏إلى أحد مشافي مدينة حلب، لتفارق الحياة لاحقاً.‏

من جهته بيّن رئيس الشعبة الهضمية في مشفى الرقة الوطني ناصر العلي، أن الحادثة وقعت ‏قبل أربعة أيام، وأسفرت عن إصابة ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين عشر و17 سنة بينهم أربعة ‏إخوة، مشيراً إلى وفاة طفلة واحدة، فيما يخضع المصابون الآخرون للعلاج في المشافي العامة ‏والخاصة.‏

ولفت العلي إلى أن ذوي الأطفال حاولوا في البداية معالجة حالات التسمم باستخدام بعض ‏الأدوية الصيدلانية، قبل أن تتفاقم الأعراض وتتدهور حالتهم الصحية، ما استدعى نقلهم إلى ‏المشافي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.‏

تحذيرات من تناول الفطر البري

وحذر العلي الأهالي من جمع أو تناول الفطر الذي ينمو عشوائياً في الأراضي الزراعية، مؤكداً ‏استحالة التمييز بين الأنواع السامة والآمنة بالعين المجردة، الأمر الذي يجعل تناول الفطر ‏البري مجهول النوع خطراً على الحياة.‏

وأوضح أن أعراض التسمم قد تبدأ بالظهور خلال ثلاث إلى ست ساعات من تناول الفطر، ‏وتتراوح بين الإقياء والإسهال والآلام البطنية والصداع، وقد تترافق مع أعراض تحسسية كالحكة ‏والطفح الجلدي، فيما يمكن أن تتطور الحالات الشديدة إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها القصور ‏الكبدي الحاد، الذي قد يؤدي إلى الوفاة.‏

وشدد العلي على ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مشفى عند الاشتباه بالتسمم، وعدم اللجوء إلى ‏المعالجة المنزلية أو تناول الأدوية دون استشارة طبية، مبيناً أن التدخل الطبي المبكر يسهم في ‏زيادة فرص إنقاذ المصابين والحد من المضاعفات، بينما يؤدي التأخر في طلب الرعاية ‏الصحية إلى ارتفاع مخاطر تدهور الحالة، ولا سيما عند حدوث أذية كبدية.‏