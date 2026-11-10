ملتقى “بوصلة المستقبل” في جامعة حمص يناقش متطلبات سوق العمل

حمص-سانا

ناقش ملتقى “بوصلة المستقبل.. نحو أثر يصنع الغد”، الذي نظمته الهيئة الطلابية في ‏كلية الهندسة الكيميائية والبترولية برعاية جامعة حمص، اليوم الثلاثاء، متطلبات سوق ‏العمل المحلي والعالمي وآفاق المسار الهندسي والمهني، وسبل تعزيز مهارات الطلاب ‏والخريجين وتأهيلهم للانتقال إلى سوق العمل.‏

وركز الملتقى، الذي أقيم في مدرج المؤتمرات بكلية الهندسة المدنية، على تقديم ‏إرشادات عملية للطلاب المقبلين على التخرج حول الخيارات المهنية المتاحة والمهارات ‏التي يحتاجون إلى تطويرها إلى جانب تحصيلهم الأكاديمي، من خلال جلسات حوارية ‏تفاعلية شارك فيها أكاديميون ومهندسون وخبراء في مجالات التدريب وإدارة المشاريع ‏وريادة الأعمال.‏

الحوار المفتوح والتوجيه المهني

وأوضح مسؤول قسم التدريب والتأهيل في اتحاد طلبة جامعة حمص محمد الزهراوي ‏في تصريح لمراسل سانا، أن الملتقى يهدف إلى مساعدة الطلاب على تحديد مساراتهم ‏المهنية وفهم متطلبات سوق العمل والمهارات التي ينبغي تعزيزها إلى جانب ‏تخصصاتهم الجامعية، ولا سيما في ظل حالة الحيرة التي تواجه العديد من الخريجين ‏عند الانتقال من الحياة الجامعية إلى الحياة العملية.‏

وأشار الزهراوي إلى أن الملتقى اعتمد صيغة الحوار المفتوح بدلاً من المحاضرات ‏التقليدية، بما يتيح للطلاب طرح تساؤلاتهم والاستفادة من تجارب المختصين، ‏والحصول على إرشادات وخطوات عملية تساعدهم على اختيار مساراتهم المهنية ‏بصورة أفضل.‏

بدوره، بيّن مدير الموارد البشرية في معمل ميديكو للصناعات الدوائية حسام مشنتف، ‏أن امتلاك مهارات اللغة الإنكليزية واستخدام الحاسوب والذكاء الاصطناعي بات من ‏عوامل التميز الأساسية لدى الخريجين، إلى جانب سرعة التعلم والقدرة على التطور ‏وإظهار القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها المتقدم للعمل ضمن فريق المؤسسة.‏

وأكد مشنتف أهمية ملتقيات التوجيه المهني في تعريف الخريجين بمتطلبات الشركات ‏وطبيعة سوق العمل، ومساعدتهم على فهم المهارات التي تعزز فرصهم في الحصول ‏على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.‏

دعم الشباب وتعزيز دورهم

من جهتها، أوضحت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة نقش، نورا الأتاسي، أن محور ريادة ‏الأعمال وإدارة المشاريع يركز على مساعدة الشباب في تحديد رؤاهم وتحويلها إلى ‏خطط واضحة، والتعرف على العقبات المحتملة وسبل تجاوزها.‏

ولفتت الأتاسي إلى أهمية دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة في جهود التعافي ‏المجتمعي، وتعزيز دورهم في بناء المستقبل من خلال المبادرات والمشاريع التي تسهم ‏في تطوير المجتمع.‏

بدوره أوضح محمد منصور أحد الطلبة المشاركين في الملتقى، أنه يشكل فرصة مهمة ‏للطلاب للتعرف على متطلبات سوق العمل والمهارات التي ينبغي اكتسابها إلى جانب ‏الاختصاص الأكاديمي، والاستفادة من خبرات المختصين وتجاربهم العملية، مشيراً إلى ‏أن هذه اللقاءات تساعد الطلاب على توضيح خياراتهم المهنية وتكوين رؤية أفضل ‏لمستقبلهم بعد التخرج.‏

وتضمن الملتقى محاور حول المسار الهندسي والمهني، ومتغيرات ومتطلبات سوق ‏العمل المحلي والعالمي، وريادة الأعمال وإدارة المشاريع، إضافة إلى جلسة «رسالة من ‏المستقبل» بمشاركة الطفلة سيرين السباعي بطلة تحدي القراءة العربي في حمص.‏