ملتقى “بوصلة المستقبل” في جامعة حمص يناقش متطلبات سوق العمل

حمص-سانا
ناقش ملتقى “بوصلة المستقبل.. نحو أثر يصنع الغد”، الذي نظمته الهيئة الطلابية في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية برعاية جامعة حمص، اليوم الثلاثاء، متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي وآفاق المسار الهندسي والمهني، وسبل تعزيز مهارات الطلاب والخريجين وتأهيلهم للانتقال إلى سوق العمل.
وركز الملتقى، الذي أقيم في مدرج المؤتمرات بكلية الهندسة المدنية، على تقديم إرشادات عملية للطلاب المقبلين على التخرج حول الخيارات المهنية المتاحة والمهارات التي يحتاجون إلى تطويرها إلى جانب تحصيلهم الأكاديمي، من خلال جلسات حوارية تفاعلية شارك فيها أكاديميون ومهندسون وخبراء في مجالات التدريب وإدارة المشاريع وريادة الأعمال.
الحوار المفتوح والتوجيه المهني
وأوضح مسؤول قسم التدريب والتأهيل في اتحاد طلبة جامعة حمص محمد الزهراوي في تصريح لمراسل سانا، أن الملتقى يهدف إلى مساعدة الطلاب على تحديد مساراتهم المهنية وفهم متطلبات سوق العمل والمهارات التي ينبغي تعزيزها إلى جانب تخصصاتهم الجامعية، ولا سيما في ظل حالة الحيرة التي تواجه العديد من الخريجين عند الانتقال من الحياة الجامعية إلى الحياة العملية.
وأشار الزهراوي إلى أن الملتقى اعتمد صيغة الحوار المفتوح بدلاً من المحاضرات التقليدية، بما يتيح للطلاب طرح تساؤلاتهم والاستفادة من تجارب المختصين، والحصول على إرشادات وخطوات عملية تساعدهم على اختيار مساراتهم المهنية بصورة أفضل.
بدوره، بيّن مدير الموارد البشرية في معمل ميديكو للصناعات الدوائية حسام مشنتف، أن امتلاك مهارات اللغة الإنكليزية واستخدام الحاسوب والذكاء الاصطناعي بات من عوامل التميز الأساسية لدى الخريجين، إلى جانب سرعة التعلم والقدرة على التطور وإظهار القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها المتقدم للعمل ضمن فريق المؤسسة.
وأكد مشنتف أهمية ملتقيات التوجيه المهني في تعريف الخريجين بمتطلبات الشركات وطبيعة سوق العمل، ومساعدتهم على فهم المهارات التي تعزز فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.
دعم الشباب وتعزيز دورهم
من جهتها، أوضحت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة نقش، نورا الأتاسي، أن محور ريادة الأعمال وإدارة المشاريع يركز على مساعدة الشباب في تحديد رؤاهم وتحويلها إلى خطط واضحة، والتعرف على العقبات المحتملة وسبل تجاوزها.
ولفتت الأتاسي إلى أهمية دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة في جهود التعافي المجتمعي، وتعزيز دورهم في بناء المستقبل من خلال المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير المجتمع.
بدوره أوضح محمد منصور أحد الطلبة المشاركين في الملتقى، أنه يشكل فرصة مهمة للطلاب للتعرف على متطلبات سوق العمل والمهارات التي ينبغي اكتسابها إلى جانب الاختصاص الأكاديمي، والاستفادة من خبرات المختصين وتجاربهم العملية، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تساعد الطلاب على توضيح خياراتهم المهنية وتكوين رؤية أفضل لمستقبلهم بعد التخرج.
وتضمن الملتقى محاور حول المسار الهندسي والمهني، ومتغيرات ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وريادة الأعمال وإدارة المشاريع، إضافة إلى جلسة «رسالة من المستقبل» بمشاركة الطفلة سيرين السباعي بطلة تحدي القراءة العربي في حمص.