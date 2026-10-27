الموارد المائية في طرطوس تعزز جاهزية منظومة التحكم ببوابات سد الأبرش

طرطوس-سانا

أنجزت مديرية الموارد المائية في طرطوس تمديد كابلات التغذية الكهربائية للوحات التحكم ببوابات سد الأبرش في برجي التوازن الأيمن والأيسر، لضمان التشغيل الآمن والمستمر وتعزيز جاهزية منظومة التحكم.

وأوضح مدير الموارد المائية في طرطوس، محمد محرز لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن السد يضم جسري مشاة يربطان جسم السد ببرجي التوازن، ويُستخدمان لأغراض الصيانة وخدمة البوابات الموجودة داخل البرجين.

وأشار محرز إلى تركيب أنابيب معدنية بقطر 3 إنشات وطول 60 متراً على كل جسر مشاة، لتمرير كابلات التغذية الكهربائية داخلها وحمايتها من العوامل الخارجية، بما يضمن إيصال الكهرباء من الكابلات الرئيسية الموجودة على جسم السد إلى لوحات التحكم والتشغيل الخاصة بالبوابات.

وأضاف أن هذه الأعمال تهدف إلى ضمان التغذية الكهربائية المستمرة للوحات التحكم والتشغيل، نظراً لأهمية بوابتي السد، إحداهما للري والأخرى للتفريغ السفلي في حالات الفيضان، وحاجتهما إلى الكهرباء لتشغيل وحدات الضخ الهيدروليكية المسؤولة عن رفع البوابات وإغلاقها، التي يبلغ وزن كل منها 17 طناً.

وبيّن محرز أن الأعمال انطلقت في 19 تشرين الأول الجاري، ونفذتها ورشات الصيانة التابعة للسد.

وكانت مديرية الموارد المائية في طرطوس أنجزت في الخامس من تشرين الأول الجاري أعمال صيانة وكشف فني لعدد من منشآت الري في سد الأبرش، بهدف الحفاظ على جاهزيتها وضمان استمرار إمداد شبكات الري بالمياه، بما يلبي احتياجات الأراضي الزراعية المستفيدة.

ويُعدّ سد الأبرش من أكبر سدود محافظة طرطوس، إذ تبلغ سعته التخزينية 103 ملايين متر مكعب، ويروي 10,160 هكتارات من الأراضي الزراعية.