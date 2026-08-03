دورة تدريبية في حماة لتعزيز استخدام فطر التريكوديرما في حماية النباتات

حماة-سانا

افتتحت مديرية زراعة حماة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الإثنين، دورة تدريبية متخصصة باستخدام فطر التريكوديرما في مكافحة الفطريات الممرضة للنباتات، ضمن إطار تعزيز أساليب المكافحة الحيوية والحد من الاعتماد على المبيدات الكيميائية.

وتستهدف الدورة ميسري المدارس الحقلية النباتية، وتضمنت محاور نظرية وعملية حول آلية عمل فطر التريكوديرما، ودوره في الحد من انتشار الأمراض الفطرية وتحسين صحة النبات ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأوضح مدير الزراعة في حماة المهندس صفوان المضحي في تصريح لـ سانا، أن الدورة تهدف إلى تطوير قدرات الميسرين الفنية والإرشادية، وتعزيز مهاراتهم في نقل المعارف والتقانات الحديثة إلى المزارعين، بما يسهم في تحسين الأداء الميداني للمدارس الحقلية ودعم تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة.

وعلى هامش الدورة، اطلع المضحي برفقة ممثلي منظمة الفاو على سير العمل في مركز الأعداء الحيوية، ولا سيما أنشطة تربية وإكثار ذبابة الجندي الأسود، حيث استمع إلى شرح حول المراحل الفنية للإنتاج وآليات العمل المتبعة، وبحث سبل تطوير التجربة وتعزيز إمكانات المركز للاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال.

كما شملت الجولة أحواض تربية وإكثار سوسة زهرة النيل، وجرى الاطلاع على برامج الإكثار الحيوي لهذه الحشرة المستخدمة في مكافحة نبات زهرة النيل، إلى جانب مناقشة آليات تطوير العمل ورفع كفاءة برامج المكافحة الحيوية للحد من انتشار هذا النبات وآثاره السلبية على الموارد المائية والأنظمة البيئية.

وأكد المضحي أهمية تطوير مشروع تربية وإكثار سوسة زهرة النيل وفق الإمكانات المتاحة، بما يعزز دور المكافحة الحيوية بوصفها أحد الحلول المستدامة والصديقة للبيئة في إدارة النباتات الغازية والحد من انتشارها.

وكان مدير زراعة حماة بحث مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) خلال تموز الماضي في مقر مديرية الزراعة، آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكات القائمة بين الجانبين.