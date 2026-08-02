زوار “موتور شو 2026”: أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة

دمشق-سانا

أكد زوار المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026” أهمية المعرض في تعريف الجمهور بأحدث السيارات والتقنيات والخدمات المرتبطة بقطاع المركبات، معتبرين أنه يشكل مؤشراً على اتساع خيارات السوق السورية، وعودة النشاط إلى قطاع السيارات بعد سنوات من التراجع.

وأوضحت الزائرة نهلة قدورة في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الأحد، عن إعجابها بأجواء المعرض وتنوع الشركات والعلامات التجارية المشاركة، مشيرة إلى أن زيارتها للمعرض أتاحت لها التعرف على أحدث السيارات والمعدات والتقنيات المعروضة.

بدوره، أوضح الزائر خالد طحان أن المعرض يعكس التغيرات التي تشهدها السوق السورية، ولا سيما مع دخول طرازات حديثة من السيارات، مؤكداً أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة، وخاصة السيارات الكهربائية والهجينة التي بدأت تنتشر في السوق المحلية.

من جانبه، قال الزائر عبد الرحمن بلهوان: إن المعرض يضم منتجات وسيارات حديثة، ولا سيما من الشركات الصينية التي أثبتت حضوراً متزايداً في السوق السورية، معرباً عن أمله بعودة المزيد من العلامات التجارية العالمية، ولا سيما اليابانية والكورية والأوروبية، بما يعزز المنافسة ويوفر خيارات أوسع للمستهلك.

تضمن المعرض الذي انطلق في 30 تموز حتى اليوم 2 من آب، عرض طرازات وعلامات تجارية تدخل السوق السورية للمرة الأولى، وأحدث تقنيات الصيانة وتجهيزات الورشات، إلى جانب السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية والمائية “جيت سكي”، وفعاليات توعوية تهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز القيادة الآمنة.