زوار “موتور شو 2026”: أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة

3X2A9325 زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة

دمشق-سانا

أكد زوار المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026” أهمية المعرض في تعريف الجمهور بأحدث السيارات والتقنيات والخدمات المرتبطة بقطاع المركبات، معتبرين أنه يشكل مؤشراً على اتساع خيارات السوق السورية، وعودة النشاط إلى قطاع السيارات بعد سنوات من التراجع.

وأوضحت الزائرة نهلة قدورة في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الأحد، عن إعجابها بأجواء المعرض وتنوع الشركات والعلامات التجارية المشاركة، مشيرة إلى أن زيارتها للمعرض أتاحت لها التعرف على أحدث السيارات والمعدات والتقنيات المعروضة.

3X2A9360 1 زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة

بدوره، أوضح الزائر خالد طحان أن المعرض يعكس التغيرات التي تشهدها السوق السورية، ولا سيما مع دخول طرازات حديثة من السيارات، مؤكداً أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة، وخاصة السيارات الكهربائية والهجينة التي بدأت تنتشر في السوق المحلية.

من جانبه، قال الزائر عبد الرحمن بلهوان: إن المعرض يضم منتجات وسيارات حديثة، ولا سيما من الشركات الصينية التي أثبتت حضوراً متزايداً في السوق السورية، معرباً عن أمله بعودة المزيد من العلامات التجارية العالمية، ولا سيما اليابانية والكورية والأوروبية، بما يعزز المنافسة ويوفر خيارات أوسع للمستهلك.

تضمن المعرض الذي انطلق في 30 تموز حتى اليوم 2 من آب، عرض طرازات وعلامات تجارية تدخل السوق السورية للمرة الأولى، وأحدث تقنيات الصيانة وتجهيزات الورشات، إلى جانب السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية والمائية “جيت سكي”، وفعاليات توعوية تهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز القيادة الآمنة.

3X2A9250 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
3X2A9305 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
3X2A9307 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
3X2A9311 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
3X2A9316 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
3X2A9317 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
3X2A9326 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
3X2A9330 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
3X2A9335 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
3X2A9339 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
3X2A9357 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
3X2A9360 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
3X2A9326 2 scaled زوار "موتور شو 2026": أهمية توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة للمركبات الجديدة
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