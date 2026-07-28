مشاركون في معرض ومؤتمر قطاعات الزراعة والغذاء: تكامل ‏الجهود لدعم الأمن الغذائي في سوريا

دمشق-سانا
أكد ممثلو غرف الزراعة والمنظمات الزراعية الدولية والإقليمية خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، المقام على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، أن تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، يشكل ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية في سوريا.
تعزيز الاستثمار ودعم الأمن الغذائي
وأكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية هارون الخطاب، في تصريح لــ سانا اليوم الإثنين، أن مشاركة الاتحاد في المعرض تأتي انطلاقاً من دوره في تمثيل القطاع الزراعي الخاص، وتعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية، بما يسهم في تطوير الاستثمارات الزراعية.
وأوضح الخطاب، أن المعرض يسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي التي تعد من أبرز الأولويات في المرحلة الحالية، مبيناً أن اتحاد غرف الزراعة يعمل حلقة وصل بين القطاع الزراعي والحكومة لنقل التحديات التي تواجه المزارعين والمستثمرين، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة، بما يدعم تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا.
فرصة لتسويق المنتجات الريفية
وأوضحت شادية اليوسف، إحدى المشاركات في جناح منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أن مشاركتها في المعرض شكلت فرصة لتبادل الخبرات والتعريف بالمنتجات الريفية، إضافة إلى توسيع فرص التسويق والتواصل مع المستهلكين.
وثمنت اليوسف الدعم الفني والخدمات التي قدمتها المنظمة للمشاركات، والتي أسهمت في تطوير مشاريعهن، وتعزيز حضور منتجاتهن في الأسواق.
البحث العلمي في خدمة التنمية الزراعية
بدوره، أكد خبير صحة الحيوان في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” محمود الحناتلة، أن مشاركة المركز في المعرض تهدف إلى التعريف بأنشطته البحثية والعلمية في مختلف القطاعات الزراعية، وإبراز دوره في نقل وتطبيق التقانات الزراعية الحديثة في الدول العربية.
وأوضح الحناتلة، أن المركز يعمل على تطوير مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي والمحاصيل الحقلية وغيرها من القطاعات الزراعية، مشيراً إلى أن المشاركة تسلط الضوء على الإنجازات التي حققها، وتعزز التواصل مع المختصين والباحثين والزوار.
يذكر أن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا، انطلقت يوم أمس الأحد وتختتم غداً على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة أكثر من 200 عارض يمثلون 14 دولة.