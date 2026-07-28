مشاركون في معرض ومؤتمر قطاعات الزراعة والغذاء: تكامل ‏الجهود لدعم الأمن الغذائي في سوريا

دمشق-سانا‏

أكد ممثلو غرف الزراعة والمنظمات الزراعية الدولية ‏والإقليمية خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض والمؤتمر ‏الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، المقام على أرض ‏مدينة المعارض الجديدة بدمشق، أن تكامل الجهود بين المؤسسات ‏الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، يشكل ركيزة أساسية لدعم ‏الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية في سوريا.‏

تعزيز الاستثمار ودعم الأمن الغذائي

وأكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية هارون الخطاب، في ‏تصريح لــ سانا اليوم الإثنين، أن مشاركة الاتحاد في المعرض ‏تأتي انطلاقاً من دوره في تمثيل القطاع الزراعي الخاص، ‏وتعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية، بما يسهم في ‏تطوير الاستثمارات الزراعية‎.‎

وأوضح الخطاب، أن المعرض يسلط الضوء على قضية الأمن ‏الغذائي التي تعد من أبرز الأولويات في المرحلة الحالية، مبيناً ‏أن اتحاد غرف الزراعة يعمل حلقة وصل بين القطاع الزراعي ‏والحكومة لنقل التحديات التي تواجه المزارعين والمستثمرين، ‏والتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة، بما يدعم ‏تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا‎.‎

فرصة لتسويق المنتجات الريفية

وأوضحت شادية اليوسف، إحدى المشاركات في جناح منظمة ‏الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أن مشاركتها في ‏المعرض شكلت فرصة لتبادل الخبرات والتعريف بالمنتجات ‏الريفية، إضافة إلى توسيع فرص التسويق والتواصل مع ‏المستهلكين‎.‎

وثمنت اليوسف الدعم الفني والخدمات التي قدمتها المنظمة ‏للمشاركات، والتي أسهمت في تطوير مشاريعهن، وتعزيز ‏حضور منتجاتهن في الأسواق‎.‎

البحث العلمي في خدمة التنمية الزراعية

بدوره، أكد خبير صحة الحيوان في المركز العربي لدراسات ‏المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” محمود الحناتلة، أن ‏مشاركة المركز في المعرض تهدف إلى التعريف بأنشطته ‏البحثية والعلمية في مختلف القطاعات الزراعية، وإبراز دوره ‏في نقل وتطبيق التقانات الزراعية الحديثة في الدول العربية‎.‎

وأوضح الحناتلة، أن المركز يعمل على تطوير مجالات الإنتاج ‏الحيواني والنباتي والمحاصيل الحقلية وغيرها من القطاعات ‏الزراعية، مشيراً إلى أن المشاركة تسلط الضوء على الإنجازات ‏التي حققها، وتعزز التواصل مع المختصين والباحثين والزوار‎.‎

يذكر أن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة ‏والغذاء والصناعة في سوريا، انطلقت يوم أمس ‏الأحد وتختتم ‏غداً على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، ‏بمشاركة أكثر ‏من 200 عارض يمثلون 14 دولة‎.‎