هيئة الإمداد والتوريد تبحث مع هيئة خدمات تقانة المعلومات تطوير الأنظمة الرقمية وتعزيز الأتمتة

دمشق-سانا

بحثت الهيئة العامة للإمداد والتوريد مع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الأنظمة الداخلية والبنية التحتية الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم مسارات التحديث الإداري في القطاع العام.

وركز الجانبان خلال ورشة العمل التي عقدت في مبنى الهيئة العامة للإمداد والتوريد بدمشق، على عدد من المحاور المتعلقة بتطوير الأنظمة البرمجية والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة العمليات، بما يحقق تحسين كفاءة التشغيل، وترشيد الوقت والجهد والتكاليف، إضافة لمناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة للانتقال إلى بيئة عمل رقمية متكاملة تعتمد الأتمتة الشاملة للإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

واستعرضا آليات توسيع استخدام خدمات التوقيع الرقمي في المعاملات الإدارية، وأهمية تعزيز منظومة الأمن السيبراني لحماية البيانات والأنظمة، بما يضمن موثوقية الخدمات الرقمية، ويرفع مستوى أمن المعلومات في الجهات العامة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بما يدعم تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، ويعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية، ويسهم في تطوير بيئة العمل الحكومية وفق أفضل الممارسات والمعايير التقنية.

والهيئة العامة للإمداد والتوريد هي هيئة حكومية سورية أُحدثت بموجب المرسوم رقم (63) لعام 2026، ترتبط بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ومقرها مدينة دمشق، وتهدف إلى تنظيم إجراءات التعاقد وتوحيدها بغية توفير احتياجات الجهات العامة بأفضل المواصفات الفنية وأنسب الأسعار، وذلك بما يحقق الشفافية ويحسن كفاءة الإنفاق الحكومي.

وتتبع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وتعنى بحماية الشبكات الحكومية من الهجمات السيبرانية، واستضافة البيانات والمواقع الإلكترونية الوطنية، وتنظيم خدمات التوقيع الرقمي.