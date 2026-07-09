انتشال جثة شاب غرق في نهر قرية الحاكورة بريف حماة

photo 2026 07 09 13 36 50 انتشال جثة شاب غرق في نهر قرية الحاكورة بريف حماة
الصورة أرشيفية

حماة-سانا‏

انتشلت فرق الإنقاذ في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حماة اليوم ‌‏الخميس، جثة شاب غرق في نهر بقرية الحاكورة بمنطقة الغاب في ريف ‌‏المحافظة.‏

وبين قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث طارق رمضان في ‌‏تصريح لمراسل سانا، أنه فور ورود بلاغ عن سقوط دراجة نارية على ‏متنها ثلاثة ‏شبان في أحد الأنهار أثناء مرورهم على جسر الحاكورة، ‏استجابت فرق الدفاع ‏المدني للبلاغ وتوجهت إلى المكان فوراً، حيث تبين أن ‏الشابين خرجا بسلام، فيما ‏بقي الشاب الثالث في النهر.‏

ولفت رمضان إلى أنه تم إرسال فرق غطس تمكنت بعد جهود مضنية من ‏انتشال ‏جثة الشاب ونقلها إلى مشفى السقيلبية الوطني، ومن ثم تسليمها إلى ‏ذويه أصولاً.‏

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