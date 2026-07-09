انتشال جثة شاب غرق في نهر قرية الحاكورة بريف حماة

حماة-سانا
انتشلت فرق الإنقاذ في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حماة اليوم الخميس، جثة شاب غرق في نهر بقرية الحاكورة بمنطقة الغاب في ريف المحافظة.
وبين قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث طارق رمضان في تصريح لمراسل سانا، أنه فور ورود بلاغ عن سقوط دراجة نارية على متنها ثلاثة شبان في أحد الأنهار أثناء مرورهم على جسر الحاكورة، استجابت فرق الدفاع المدني للبلاغ وتوجهت إلى المكان فوراً، حيث تبين أن الشابين خرجا بسلام، فيما بقي الشاب الثالث في النهر.
ولفت رمضان إلى أنه تم إرسال فرق غطس تمكنت بعد جهود مضنية من انتشال جثة الشاب ونقلها إلى مشفى السقيلبية الوطني، ومن ثم تسليمها إلى ذويه أصولاً.