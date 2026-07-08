جلسة حوارية في جرمانا تبحث دور الفن في التغيير المجتمعي‎ ‎

ريف دمشق-سانا
ناقشت جلسة حوارية أقيمت مساء أمس الأربعاء، في المركز الثقافي بمدينة جرمانا بريف دمشق دور الفن، ولا سيما الموسيقا والغناء، في إحداث التغيير على مستوى الفرد والمجتمع، بمشاركة الكاتبة والمخرجة آنا عكاش والمايسترو سفانة بقلة، وأدارتها مديرة ملتقى نيسان الثقافي سلمى الصياد.
واستعرضت بقلة تجربتها في تأسيس مساحة فنية مستقلة عام 2016، بعد سنوات من الاعتقال، بهدف إيجاد فضاء آمن للتعبير الفني بعيداً عن الاستقطاب، مشيرةً إلى أن أولى الفعاليات تمثلت بحفل للموسيقا الكلاسيكية أعاد تقديم أغانٍ راسخة في الذاكرة السورية، في تجربة أبرزت قدرة الفن على استعادة الروابط الإنسانية المشتركة.
واستعرضت بقلة تجربتها في تأسيس مساحة فنية مستقلة عام 2016، بعد سنوات من الاعتقال، بهدف إيجاد فضاء آمن للتعبير الفني بعيداً عن الاستقطاب، مشيرةً إلى أن أولى الفعاليات تمثلت بحفل للموسيقا الكلاسيكية أعاد تقديم أغانٍ راسخة في الذاكرة السورية، في تجربة أبرزت قدرة الفن على استعادة الروابط الإنسانية المشتركة.
وأضافت: إن المبادرة توسعت لتشمل مشاريع ثقافية وفكرية هدفت إلى تعزيز الحوار المجتمعي، مؤكدةً أن الفن يشكل وسيلة فاعلة لطرح القضايا الإنسانية، وإحداث التغيير.
من جانبها، أوضحت عكاش أن أعمالها في الدراما والسينما تنطلق من البعد الإنساني بعيداً عن الطرح المباشر، معتبرةً أن القصص التي تركز على قيم الأمل والإرادة وحب الحياة أكثر تأثيراً في الجمهور، وقادرة على التعبير عن الواقع، وإثارة التساؤلات بلغة فنية تحترم وعي المتلقي.
وتناولت الجلسة تجربة تحويل النصوص الأدبية إلى أعمال موسيقية ومسرحية، حيث أشارت بقلة إلى أن معظم أعمالها تنطلق من النص الأدبي، مستشهدةً بعمل مستلهم من نصوص الكاتب الراحل خالد خليفة، إلى جانب عرض “نساء ينتظرن الغياب” الذي يسلط الضوء على معاناة النساء خلال سنوات الحرب، ويطرح قضايا العدالة الانتقالية، والاعتراف بالمعاناة من منظور إنساني.
كما استعرضت عكاش وبقلة عملهما المشترك “فوق الغيم”، المقتبس من نص لعكاش، والذي يروي عبر سبعة مشاهد غنائية حكايات نساء فقدن أفراداً من أسرهن خلال سنوات الحرب، مؤكدتين أن تفاعل الجمهور يعكس أهمية الأعمال الفنية التي تستحضر الذاكرة الجمعية، وتسهم في التعافي المجتمعي.
واختتمت الجلسة بفقرة غنائية قدمها كورال عشتار بقيادة المايسترو ريمة أبو زور، تضمنّت أداء أغنية “زينوا سوريا” وسط تفاعل من الحضور.