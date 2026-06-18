السورية للحبوب في اللاذقية تبدأ استلام محصول القمح عبر مركز قبو العوامية

اللاذقية-سانا
بدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة اللاذقية اليوم الخميس، استلام محصول القمح عبر مركز قبو العوامية، المعتمد لاستلام المحصول في المحافظة، في موسم يشهد لأول مرة اعتماد منصة إلكترونية لتنظيم عمليات التسويق وحجز الأدوار، بما يكفل انسيابية الاستلام، ويصون جودة المحصول.
وفي هذا الإطار، تفقد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب سفر، ومدير الزراعة في المحافظة عبد الفتاح السمر، برفقة عدد من المعنيين، مختلف مراحل استلام القمح في المركز، واطلعوا على إجراءات الوزن وسحب العينات والتحليل المخبري، إضافة إلى عمليات التفريغ والتخزين، للتأكد من حسن سير العمل وتطبيق المعايير والإجراءات المعتمدة لتسهيل استلام المحصول.
وأوضح سفر في تصريح لمراسل سانا، أن المنصة الإلكترونية أسهمت في الحدّ من الازدحام وتقليص فترات انتظار المزارعين، مشيراً إلى أن الكوادر العاملة تواصل مهامها يومياً من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، وفق تعليمات وزارة الاقتصاد والصناعة والمؤسسة السورية للحبوب.
وبين سفر أن جميع الخدمات مجانية، وتنجز عمليات الوزن والتصنيف وصرف المستحقات بسرعة تتيح للمزارع معرفة درجة محصوله وقيمته المالية فور التسليم.
وبدوره أشار مدير الزراعة في تصريح مماثل، إلى جودة المحصول المسوَّق هذا الموسم، داعياً المزارعين إلى الاستفادة من التسهيلات المتاحة وتسويق إنتاجهم عبر القنوات الرسمية، بما يضمن حقوقهم ويسهم في دعم العملية الإنتاجية الزراعية بالمحافظة، معرباً عن تفاؤله بأن يكون الموسم الحالي وفيراً، وينعكس إيجاباً على المزارعين والقطاع الزراعي.
من جهته بين المزارع أكرم الجهني، أن إجراءات تسليم المحصول مرّت بسلاسة بعد حجز دوره مسبقاً عبر المنصة الإلكترونية، حيث حضر إلى المركز في الموعد المحدد واستكمل إجراءات التسليم دون تأخير، منوهاً بتعاون كوادر المركز.
وأشار الجهني إلى أن الموسم جاء جيداً رغم التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج، مؤكداً أن اختياره التسويق عبر المؤسسة السورية للحبوب جاء ثقةً بإجراءاتها المعتمدة وإيماناً بأنها الجهة الكفيلة بحفظ حقوق المزارعين وتأمين مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب.
يذكر أن المؤسسة السورية للحبوب اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل عمليات التسويق أمام المزارعين، شملت تجهيز مراكز الاستلام والتخزين في مختلف المحافظات، وإطلاق منصة إلكترونية لحجز الأدوار وتنظيم عمليات التسليم، وتعزيز جاهزية الكوادر الفنية والإدارية، لضمان سرعة الاستلام والحفاظ على جودة المحصول.