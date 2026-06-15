محافظة دمشق تعلن صدور الدفعة السادسة من بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل في ماروتا سيتي

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق صدور الدفعة السادسة من بدلات الإيجار الخاصة بمستحقي السكن البديل من أهالي منطقة ماروتا سيتي.

وأوضحت المحافظة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن هذه الدفعة تتضمن صرف بدلات الإيجار المستحقة عن الفترات السابقة، إضافة إلى تعويض السنة العاشرة وفق التعويض الجديد المعتمد، والذي يبلغ 35 ضعفاً، على أن يتم صرفه على دفعتين يفصل بينهما ستة أشهر.

وبيّنت المحافظة أن عملية التسليم ستتم وفق قوائم منظمة وبحسب الأرقام التسلسلية، وذلك في مقر مديرية تنفيذ المرسوم رقم 66، خلال يوم الأربعاء القادم الموافق 17 حزيران 2026، حيث سيتم استقبال أصحاب الأرقام التسلسلية من 2101 حتى 2225 بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، فيما يتم استقبال الأرقام من 2226 حتى 2350 بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والثالثة عصراً.

كما يتواصل التسليم يوم الخميس الـ18 من حزيران، حيث يُستقبل المستحقون من الرقم 2351 حتى 2475 خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة ظهراً، بينما تُخصص الفترة المسائية من الساعة الثانية عشرة حتى الثالثة عصراً للأرقام من 2476 حتى 2600.

ودعت محافظة دمشق جميع المستحقين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، واصطحاب الوثائق الثبوتية اللازمة، وفي مقدمتها الهوية الشخصية ودفتر السكن البديل، لضمان سير عملية التسليم بشكل منظم وسلس.

وأصدرت محافظة دمشق الشهر الماضي بياناً رسمياً أوضحت فيه الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مؤكدة أن الهدف هو إنصاف الأهالي المتضررين واستكمال تنفيذ المشروع وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة.