مياه درعا تجري صيانة لخط ضخ مياه الشرب الرئيسي المغذي للمدينة ومحيطها

درعا-سانا



أجرت ورشات الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة درعا، أعمال صيانة لخط ضخ مياه الشرب الرئيسي المغذي لمدينة درعا ومحيطها، بهدف منع الهدر، واستمرارية الضخ للمواطنين وفق الأدوار المعلن عنها.



وأوضح رئيس ورشة الخطوط الخارجية في الشركة إبراهيم الفايض في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن ورشة الخطوط الخارجية قامت بصيانة وإصلاح خط دفع الأشعري المغذي لمدينة درعا ومحيطها بقطر 700 ميلليمتر من الفونت المرن، مع معالجة عدة نقاط أصابها التلف، بهدف تأمين كميات كافية من مياه الشرب للمواطنين في درعا وطفس واليادودة وعتمان، وإيقاف هدر المياه باتجاه الأراضي الزراعية.



وأضاف: إن أعمال الصيانة تمت بالتعاون مع وحدة مياه مدينة درعا، وورشة مدينة طفس، مبيناً أن ورشة الخطوط الخارجية تتابع الصيانات الدورية لخطوط الدفع من أجل إيصال مياه الشرب للمواطنين بالكميات الكافية، وضمن الجودة والمواصفات القياسية المعتمدة.