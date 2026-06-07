الداخلية تعلن القبض على مدير مكتب سهيل الحسن زمن النظام البائد

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الداخلية القبض على المساعد أول غسان عساف، الذي شغل منصب مدير مكتب المجرم سهيل الحسن زمن النظام البائد.
وقالت الوزارة في قناتها على تلغرام اليوم الأحد: إن إدارة مكافحة الإرهاب، تمكنت عبر متابعة أمنية دقيقة، من إلقاء القبض على المجرم عساف، مشيرة إلى أنه من المتورطين في ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين في ريف حلب الغربي.
وذكرت أنه واصل أعماله التخريبية ضد الدولة بعد تحرير البلاد من نظام الأسد، عبر تجنيد الخلايا الإرهابية، وبث التحريض، والوقوف خلف تفجيرات استهدفت الأمن العام ومؤسساته.
وأضافت الوزارة: إن الجهات المختصة تستكمل كل التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
ويعد عساف رابع مطلوب من النظام البائد تقبض عليه وزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد شعيب محمود إبراهيم ومحمد حساني، وآخر لم تكشف هويته، وجميعهم متهمون بارتكاب جرائم حرب والانخراط في أنشطة ميليشيات طائفية وأعمال تخريبية.
يشار إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق ذوي الضحايا.