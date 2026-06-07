الداخلية تعلن القبض على مدير مكتب سهيل الحسن زمن النظام البائد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية القبض على المساعد أول غسان عساف، الذي شغل ‏منصب مدير مكتب المجرم سهيل الحسن زمن النظام البائد.‏

وقالت الوزارة في قناتها على تلغرام اليوم الأحد: إن إدارة مكافحة الإرهاب، ‏تمكنت عبر متابعة أمنية دقيقة، من إلقاء القبض على ‏المجرم عساف، مشيرة ‏إلى أنه من المتورطين في ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين في ريف ‏حلب الغربي.‏

وذكرت أنه واصل أعماله التخريبية ضد الدولة بعد تحرير البلاد من نظام ‏الأسد، عبر تجنيد الخلايا الإرهابية، وبث التحريض، والوقوف خلف ‏تفجيرات استهدفت الأمن العام ومؤسساته.‏

وأضافت الوزارة: إن الجهات المختصة تستكمل كل التحقيقات والإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.‏

ويعد عساف رابع مطلوب من النظام ‏البائد تقبض عليه وزارة الداخلية ‏خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد شعيب محمود إبراهيم ومحمد حساني، وآخر ‏لم تكشف هويته، وجميعهم متهمون بارتكاب جرائم حرب ‏والانخراط في أنشطة ‏ميليشيات طائفية وأعمال تخريبية.‏

يشار إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية ‏في ملاحقة ومحاسبة ‏المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب ‏السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم ‏الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة ‏الانتقالية، وضمان حقوق ذوي الضحايا.‏