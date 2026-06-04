تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. بدء إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور

دير الزور-سانا

بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر ‏السياسية في محافظة دير الزور عبر المؤسسة السورية للبناء والتشييد، بإشراف ‏وزارة النقل ممثلة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وبمدة تنفيذ تبلغ 12 ‏شهراً‎.‎

وأوضحت الوزارة على قناتها الرسمية في التلغرام أن المشروع يُعد من المشاريع ‏الحيوية والاستراتيجية المهمة للمحافظة، نظراً لدوره في إعادة ربط مدينة دير ‏الزور بالريف الشمالي والمناطق الشمالية من البلاد، حيث يشكل جسر السياسية ‏شرياناً رئيسياً للحركة والتنقل بين ضفتي نهر الفرات‎.‎

وأضافت الوزارة: إن تدمير الجسر تسبب بانقطاع التواصل بين أجزاء واسعة من ‏المحافظة، ما اضطر الأهالي إلى استخدام السفن والعبارات النهرية البدائية للتنقل، ‏الأمر الذي عرضهم لمخاطر عديدة، ولا سيما خطر الغرق، كما أدى ارتفاع ‏منسوب نهر الفرات إلى تدمير المعابر والجسور الترابية المؤقتة التي أُنشئت لتأمين ‏حركة العبور‎.‎

توجيه رئاسي بإعادة تأهيل جسر السياسية بشكل فوري

وبينت الوزارة أن تنفيذ المشروع يأتي استجابة للتوجيهات الصادرة خلال زيارة ‏الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور واطلاعه على واقع الجسور ‏المتضررة، حيث وجّه بالمباشرة الفورية في إعادة تأهيل وبناء بعض الجسور ‏المدمرة، بما يسهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة، وتسهيل حركة المواطنين، ‏وتعزيز النشاط الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من معاناة ومخاطر التنقل بين ‏ضفتي النهر‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أن المشروع سيسهم، بعد إنجازه، في تحسين واقع النقل ‏والحركة التجارية والخدمية في المحافظة، وتوفير وسيلة عبور آمنة ومستدامة ‏للسكان، بما يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في المنطقة‎.‎

ويُعد جسر السياسية أحد أبرز الجسور التي تربط ضفتي نهر الفرات في محافظة ‏دير الزور، وقد أدى خروجه من الخدمة إلى صعوبات كبيرة في حركة التنقل ونقل ‏البضائع والخدمات بين المدينة ومحيطها، ما جعل إعادة تأهيله من المطالب ‏الأساسية للأهالي والجهات المحلية خلال السنوات الماضية‎.‎