تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. بدء إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور

دير الزور-سانا
بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر السياسية في محافظة دير الزور عبر المؤسسة السورية للبناء والتشييد، بإشراف وزارة النقل ممثلة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وبمدة تنفيذ تبلغ 12 شهراً.
وأوضحت الوزارة على قناتها الرسمية في التلغرام أن المشروع يُعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية المهمة للمحافظة، نظراً لدوره في إعادة ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي والمناطق الشمالية من البلاد، حيث يشكل جسر السياسية شرياناً رئيسياً للحركة والتنقل بين ضفتي نهر الفرات.
وأضافت الوزارة: إن تدمير الجسر تسبب بانقطاع التواصل بين أجزاء واسعة من المحافظة، ما اضطر الأهالي إلى استخدام السفن والعبارات النهرية البدائية للتنقل، الأمر الذي عرضهم لمخاطر عديدة، ولا سيما خطر الغرق، كما أدى ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى تدمير المعابر والجسور الترابية المؤقتة التي أُنشئت لتأمين حركة العبور.
توجيه رئاسي بإعادة تأهيل جسر السياسية بشكل فوري
وبينت الوزارة أن تنفيذ المشروع يأتي استجابة للتوجيهات الصادرة خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور واطلاعه على واقع الجسور المتضررة، حيث وجّه بالمباشرة الفورية في إعادة تأهيل وبناء بعض الجسور المدمرة، بما يسهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة، وتسهيل حركة المواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من معاناة ومخاطر التنقل بين ضفتي النهر.
ولفتت الوزارة إلى أن المشروع سيسهم، بعد إنجازه، في تحسين واقع النقل والحركة التجارية والخدمية في المحافظة، وتوفير وسيلة عبور آمنة ومستدامة للسكان، بما يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في المنطقة.
ويُعد جسر السياسية أحد أبرز الجسور التي تربط ضفتي نهر الفرات في محافظة دير الزور، وقد أدى خروجه من الخدمة إلى صعوبات كبيرة في حركة التنقل ونقل البضائع والخدمات بين المدينة ومحيطها، ما جعل إعادة تأهيله من المطالب الأساسية للأهالي والجهات المحلية خلال السنوات الماضية.