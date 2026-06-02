درعا.. ورشة تدريبية للكوادر الفنية في قطاع الزراعة لتعزيز الجاهزية للتعامل مع الحرائق

درعا-سانا

نظم مركز المحطة للدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة درعا، بالتعاون مع مديرية الزراعة في المحافظة اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية لمجموعة من الكوادر الفنية العاملة في القطاع الزراعي، بهدف تعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف أنواع الحرائق ورفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة والوقاية.

وشارك في الورشة 20 موظفاً من مديرية الزراعة، حيث تلقوا تدريبات عملية ونظرية حول أساليب مكافحة الحرائق باستخدام مطافئ البودرة الجافة والماء والرغوة، إضافة إلى التعرف على أنواع الحرائق وطرق التعامل المناسبة مع كل منها.

وأوضح مدير مركز المحطة للدفاع المدني ياسر البكري في تصريح لمرسل سانا، أن ورشة التدريب تركزت حول طرق مكافحة الحرائق باستخدام البودرة والماء والرغوة، وكان الدرس عملياً بشكل كامل، وشهد تفاعلاً جيداً من المشاركين.

من جانبها أوضحت رئيسة دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا المهندسة وسام الشحادات أن الورشة تأتي ضمن خطة تدريبية مستمرة تستهدف الكوادر الفنية في المديرية بهدف رفع كفاءتها في مجالات الوقاية من الحرائق والاستجابة للحوادث الطارئة.

وأشارت الشحادات إلى أن مديرية الزراعة تعمل على تنفيذ خطة تدريبية متكاملة للكوادر الفنية فيما يتعلق بالتعامل مع مختلف أنواع الحرائق، سواء كانت محاصيل زراعية أو غابات أو حتى حرائق محدودة، لافتة إلى أن الورشة التدريبية تأتي للتعريف بالحرائق وأسبابها وأساليب إخمادها والوقاية منها، إضافة إلى التعرف على آليات ومعدات الإطفاء المستخدمة.

وبينت أن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز الوعي لدى العاملين في القطاع الزراعي وتأهيلهم للتعامل السليم مع الحالات الطارئة، بما يسهم في حماية الموارد الزراعية والغطاء النباتي والحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق.

وتأتي هذه الورشة في ظل الحاجة المتزايدة إلى رفع مستوى الجاهزية والوعي لدى العاملين في القطاعات المرتبطة بالزراعة والبيئة، وخاصة خلال مواسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة التي تزداد خلالها مخاطر اندلاع الحرائق في المحاصيل الزراعية والمناطق الحراجية.