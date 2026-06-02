إغلاق جسر العشارة في دير الزور لاستكمال أعمال التأهيل ‏والتدعيم

دير الزور-سانا‏

أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس أنه ‏سيتم إغلاق جسر العشارة في دير الزور،اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء، ‏تمهيداً للبدء بإنهاء جميع الأعمال الجارية فيه بشكل كامل‎.‎

وأوضح عباس في منشور عبر منصة‎ “X” ‎، في وقت متأخر أمس الاثنين، أنه تم تخصيص “قلاب وتركس”، للتواجد بشكل مستمر في موقع ‏الجسر، وذلك للتعامل مع أي طارئ محتمل بعد اكتمال عمليات ‏التدعيم‎.‎

وذكر عباس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال أعمال ‏التأهيل وضمان الجاهزية والسلامة العامة في الموقع‎.‎

كما بيّن عباس أن مساحة الأراضي الزراعية المغمورة بلغت 16,870 دونماً، وكانت المناطق الأكثر تضرراً هي الخريطة، هجين التحتاني، ومحيميدة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المحطات الخارجة عن الخدمة بلغ 83 محطة، فيما تمت إعادة 13 محطة إلى الخدمة.

ولفت إلى أنه تم رفع السواتر الترابية عن 57 محطة، مع عودة “الفرات العملاقة” للعمل بنسبة 100 بالمئة، وتخصيص 38 صهريجاً للتغذية وتوزيعها على عدة مناطق منها الشميطية، المسرب، البوكمال، الطوب، المريعية، صبيخان، بقرص، الصور، العشارة، ومناطق أخرى.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت في الثامن ‏والعشرين من شهر أيار الماضي تشكيل غرفة عمليات مشتركة ‏بالتعاون مع محافظتي الرقة، ودير الزور، ووزارة الطاقة لمتابعة ‏تطورات الوضع والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ‏ولحماية السكان والممتلكات وتقليل ‏الخسائر المحتملة‎.‎