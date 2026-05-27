الموارد المائية في الرقة تتخذ إجراءات لحماية محطة مياه حاوي الهوى

الرقة-سانا

أكد معاون مدير الموارد المائية في الرقة عمار العيسى، أن المديرية دفعت بعدد من القلابات وآليات “تركس” لدعم أعمال مديرية الطوارئ والكوارث، بهدف إنشاء ساتر ترابي حول محطة مياه الشرب في منطقة حاوي الهوى بريف الرقة.

وأوضح العيسى، في تصريح لمراسل سانا أمس الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ومنع وصول المياه إلى محطة الشرب وحمايتها من الغمر.

وأشار إلى أن فرق العمل تواصل تنفيذ الأعمال الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار خطة الاستجابة الطارئة الهادفة إلى حماية المرافق الحيوية والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل حالة الاستنفار التي تشهدها محافظة الرقة عقب الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات، حيث تواصل الجهات المعنية تنفيذ أعمال احترازية لحماية محطات مياه الشرب والمناطق القريبة من مجرى النهر، بالتزامن مع زيادة كميات التصريف المائي وفتح بوابات المفيض في عدد من السدود على مجرى الفرات.