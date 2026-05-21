اتحاد العمال ينظم جلسة حوارية لبحث واقع العمل والحماية الاجتماعية خلال مرحلة التعافي

دمشق-سانا

نظم الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، جلسة حوارية تم خلالها مناقشة واقع العمال في سوريا بمرحلة التعافي الحالية، إضافة إلى دور النقابات والحوار الاجتماعي في حماية حقوق العمال، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وذلك في مبنى الاتحاد بدمشق.

وأشار المشاركون في الورشة التي أقيمت اليوم الخميس، إلى التغيرات التي أثرت على العمال خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما ما يتعلق بفرص وظروف العمل والأجور والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى اتساع العمل غير المنظم، وتأثير التحديات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة على مستوى الأمان الاجتماعي والمعيشي للعمال.

وناقش المشاركون، التحديات التي تواجه الفئات الأكثر هشاشة، بمن فيها النساء والشباب والعمال غير المنظمين والعائدون والأشخاص ذوو الإعاقة، مؤكدين أهمية توفير فرص عمل لائقة وآمنة، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز آليات الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف.

الحوار بين أطراف الإنتاج

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور، أكد في تصريح لمراسلة سانا، أهمية الورشة في معالجة القضايا المرتبطة مباشرة بمصالح العمال، موضحاً أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المشتركة مع منظمة العمل الدولية، ولا سيما المتعلقة بتطبيق التوصية رقم 205، الخاصة بالانتقال من النزاعات إلى السلام والتعافي.

وأشار البكور، إلى أن الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة والعمال وأصحاب العمل، يشكل أساساً لمعالجة التحديات التي تواجه سوق العمل، ويسهم في تعزيز الثقة والتعاون، وتحقيق الاستقرار والسلم الأهلي.

بدوره، أوضح المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في سوريا محمد أنس السبع، أن المنظمة تعمل بوصفها جهة معيارية ومحايدة ترعى الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، بهدف دعم التماسك المجتمعي، وتعزيز فرص الاستقرار خلال مرحلة التعافي.

ولفت السبع إلى أن الجلسة تركز على الانتقال من آثار النزاعات إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز فرص العمل اللائق، وتحسين ظروف العمال، مؤكداً أن توفير دخل وفرص عمل مستقرة يعد أساساً لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.

توصية منظمة العمل الدولية 205

من جانبه، أكد مدير العلاقات العربية والدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال الدكتور عدنان عزوز في عرض خلال الجلسة، أهمية توصية منظمة العمل الدولية رقم 205 المتعلقة بالعمالة والسلام والقدرة على الصمود بعد النزاعات، بوصفها إطاراً داعماً لمرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.

وأشار عزوز إلى أن التوصية تركز على استعادة العدالة الاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق والحماية الاجتماعية والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مبيناً أن سنوات الحرب أدت إلى تراجع فرص العمل، واتساع سوق العمل غير المنظم، وارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب.

فهم أولويات العمال

الباحث والاستشاري محمد الأشمر أوضح أن الورشة تهدف إلى فهم واقع التعافي الاقتصادي وسوق العمل والحماية الاجتماعية من وجهة نظر العمال والنقابات، والاستماع إلى التحديات المرتبطة بالأجور وظروف العمل والاستقرار الوظيفي، بما يساعد على تحديد الأولويات، وتعزيز الحوار الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.

وتعد منظمة العمل الدولية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تُعنى بوضع معايير العمل الدولية، وتعزيز العمل اللائق وحماية حقوق العمال، تأسست عام 1919، وتعمل عبر الحوار بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل لدعم العدالة الاجتماعية والاستقرار والتنمية.