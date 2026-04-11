حمص تشارك افتراضياً في مؤتمر Sync Spring 2026 لربط المواهب السورية في قطاع التكنولوجيا

حمص-سانا

تركزت مشاركة محافظة حمص اليوم السبت في فعاليات مؤتمر Sync Spring 2026 بنسخته الافتراضية، على ربط المواهب والمهنيين السوريين في قطاع التكنولوجيا حول العالم.

وشاركت المحافظة عبر منصة افتراضية في المؤتمر الذي تنظمه منظمة SYNC بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وشركاء دوليين ومحليين.

وناقش المشاركون في المؤتمر الذي أقيم في مقر الجمعية بحمص، آليات ردم الفجوة بين المهارات التقنية واحتياجات سوق العمل، من خلال تجربة تفاعلية تجمع الكفاءات من داخل سوريا وخارجها، وتتناول أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى مسارات الجاهزية المهنية.

وتضمن المؤتمر أكثر من 100 جلسة تفاعلية، إلى جانب أكثر من 30 مركز مشاهدة حول العالم، ضمن بيئة تقنية افتراضية تتيح تبادل الخبرات والفرص، من خلال جلسات حوارية وورشات عمل وإرشاد مهني مباشر عبر الإنترنت.

وأوضح رئيس اللجنة الإدارية في فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص المهندس عبد الرزاق الويس في تصريح لمراسلة سانا، أن استضافة المؤتمر في أكثر من 10 نقاط بث داخل سوريا، تشكل فرصة مهمة لالتقاء المختصين في مجالات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مبيناً أن المؤتمر يسهم في دعم تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل من خلال تبادل الخبرات.

وأشار الويس إلى أن فرع الجمعية في حمص اتخذ جميع التحضيرات اللوجستية اللازمة، واستضاف خبرات متنوعة لإتاحة المجال أمام الشباب للاستفادة من تجاربهم في مجال تقانة المعلومات.

بدوره بين المهندس معتز حاكمي، مؤسس موقع “معتز دوت نت”، أن مشاركته في المؤتمر تأتي دعماً للشباب السوري وتمكينهم من الوصول إلى فرص أفضل في قطاع التكنولوجيا، لافتاً إلى التفاعل الواسع من قبل الشباب عبر المنصة الافتراضية وتطبيق “Discord”.

من جهته أكد المهندس رشيد خانكان، صاحب شركة تكنولوجية بتركيا، أهمية المؤتمر في نقل الخبرات الحديثة في ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى الشباب السوري، وتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير أفكارهم بما يسهم في وصولها إلى المستوى العالمي.

وأشار بلال شما، مدير الفريق التنظيمي للمؤتمر في فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص، إلى مشاركة نحو 70 شاباً وشابة في فعاليات المؤتمر بالمحافظة، إضافة إلى مشاركة نحو 30 شركة تقدم فرص عمل في مختلف المجالات التقنية، مبيناً أن المؤتمر يشكل فرصة لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التكنولوجيا.

بدوره أوضح الشاب رضا المعاز، خريج كلية العلوم التطبيقية للحاسوب في جامعة حمص، أن مشاركته في المؤتمر تهدف إلى الاستفادة من فرص العمل المطروحة والتي تصل إلى نحو 160 فرصة، إضافة إلى التعرف على المشاركين وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار.

يُذكر أن مؤتمر SYNC يُعد من الفعاليات التقنية الرائدة في سوريا، ويهدف إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز بيئة الشركات الناشئة، من خلال ربط الكفاءات السورية في الخارج مع الداخل السوري، بما يسهم في تطوير مهارات الشباب وخلق فرص عمل جديدة.