مجلس مدينة حمص يعيد تأهيل شبكة الإنارة في المدخلين الجنوبي والغربي

حمص-سانا

ينفذ مجلس مدينة حمص أعمال إعادة تأهيل شبكة الإنارة العامة في المدخلين الجنوبي والغربي للمدينة، في إطار جهود تحسين السلامة المرورية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة البديلة، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية الخدمية في المدينة.

وأوضح رئيس دائرة الإنارة في المجلس المهندس محمد بزناوي، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن العمل في المدخل الجنوبي بدأ قبل نحو أسبوع، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أسبوع، مبيناً أن الورشات الفنية تعمل على تأهيل الطريق بطول 1.5 كم، مع إدخال تقنيات إنارة حديثة تعتمد على الطاقة الشمسية، بما يضمن استمرارية عملها ليلاً ويحد من استهلاك الكهرباء.

وأشار بزناوي إلى أن مشروع تأهيل المدخل الغربي للمدينة يتضمن جزأين رئيسيين، يشمل الأول دوار النسر حتى دوار المزرعة، والأعمال وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وشملت تركيب الإنارة وكابلات الكهرباء وأجهزة الإضاءة الحديثة، لافتاً إلى تزويده بخط كهربائي معفى من التقنين لضمان استمرارية الخدمة.

وأضاف: إن الجزء الثاني يمتد من سور شركة مصفاة حمص الغربي وصولاً إلى المعبر غربي المصفاة بطول نحو 1 كم، وتجري حالياً التحضيرات اللازمة للبدء بتنفيذ أعمال الإنارة خلال الفترة القادمة.

وتندرج هذه الأعمال ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل شبكة الإنارة في مختلف الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، بما يسهم في تحسين المشهد الجمالي للمدينة، ورفع مستوى السلامة العامة، ودعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية.

وكان مجلس مدينة حمص أطلق العام الماضي بالتعاون مع المجتمع الأهلي مبادرة “نورك يا حمص”، لتركيب 4100 جهاز إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في المدينة وريفها، بهدف تحسين السلامة العامة ودعم الطاقة البديلة.

