القبض على طيار سابق في سلاح جو النظام البائد بتهمة قيادة ميليشيات تابعة للمخابرات الجوية

دمشق-سانا

ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف محافظة حمص القبض على المدعو سليمان ديوب الملقب بـ”الفرا”، الذي كان يشغل رتبة مقدم طيار في سلاح الجو التابع لقوات النظام البائد.

وقالت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء: “إن عملية القبض على المذكور استندت إلى معلومات دقيقة وردت من فرع المعلومات، وأظهرت التحقيقات الأولية أن المذكور، بالاشتراك مع المجرم شجاع العلي، تزعم ميليشيات تعمل لصالح جهاز المخابرات الجوية خلال فترة حكم النظام البائد”.

وبينت الوزارة أن المقبوض عليه أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.