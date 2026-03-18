لجنة سيدات الأعمال الصناعيات تبحث مع جمعية الوئام للنساء الكفيفات سبل التعاون وتوسيع الخدمات

دمشق-سانا

بحثت لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم الأربعاء، مع إدارة جمعية الوئام للنساء الكفيفات بدمشق، سبل التعاون المشترك، ودعم استمرارية أعمال الجمعية وتوسيع خدماتها.

وخلال اللقاء في مقر الجمعية عرضت رئيسة مجلس إدارة الجمعية ميساء السقا، الجهود المبذولة في تأهيل وتمكين النساء الكفيفات وضعيفات البصر من مختلف المحافظات، موضحة أن الجمعية تقدم برامج تدريبية متكاملة تشمل تعليم الطبخ المنزلي، والأعمال اليدوية من منسوجات وحقائب، إضافة إلى دورات في علوم الحاسوب (ICDL)، بهدف إعدادهن لسوق العمل، ودمجهن في المجتمع كعناصر فاعلة ومنتجة.

بدورها أعلنت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة وفاء أبو لبدة، عن سلسلة خطوات عملية لدعم الجمعية، أبرزها إشراك منتجات مطبخ الوئام والأعمال اليدوية في المهرجانات التسويقية التي تنظمها الغرفة، وتأمين مدربات متخصصات لتطوير مهارات المنتسبات في مجالات جديدة، إضافة إلى دراسة إمكانية المساهمة في تغطية بعض المصاريف التشغيلية للجمعية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة مبادرات تقوم بها لجنة سيدات الأعمال الصناعيات، لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية والخيرية، وإبراز دور المرأة السورية في دعم المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

