فعالية رياضية للدراجات في ريف دمشق بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية

3X3A1826 فعالية رياضية للدراجات في ريف دمشق بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية

دمشق-سانا

نظمت اللجنة الفنية للدراجات بريف دمشق، وبالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في ريف دمشق، فعالية رياضية رمضانية بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية، تضمنت سباقاً تنشيطياً لعدد من الدراجين والدراجات.

3X3A1818 فعالية رياضية للدراجات في ريف دمشق بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية

وجرى السباق على مرحلة واحدة، حيث أجرى المشاركون الإحماء ابتداءً من مدينة الياسمين الرياضية، وسط أجواء حماسية عالية، إلى بداية طريق صعود الصبورة مروراً بالمتحلق الجنوبي، ليتوقف بعدها المتسابقون قبل فترة الإفطار بقليل لتناول إفطار خفيف جداً، ويبدأ بعدها بعشرة دقائق السباق الذي انتهى بمدينة الياسمين بعد أن قطع المشاركون مسافة بلغت 8 كم.

رئيس اللجنة الفنية للدراجات بريف دمشق محمد الترك قال في تصريح لـ سانا أن هذا السباق هو تجربة جديدة  للسباقات في التوقيت المسائي، وقد شهد مشاركة عدد من الدراجين والدراجات المتميزين، وهو فرصة جيدة لتدعيم التدريبات اليومية ويأتي في إطار تدعيم التدريبات اليومية.

وأضاف الترك: إن السباق كان فرصة للتنافس بين اللاعبين وكان بمثابة تنشيط للمهارات، ولا سيما أن المشاركة لم تنحصر في نادٍ معين، مشيراً في الوقت ذاته إلى التحضير للبطولات القادمة وأبرزها البطولة العربية التي تستضيفها سوريا خلال الأشهر القادمة.

وكانت اللجنة أقامت سباقاً رمضانياً، في التوقيت المسائي، مؤخراً على طريق
مطار دمشق الدولي ضمن خطة اللجنة لتفعيل النشاط الرياضي خلال شهر رمضان.

3X3A1823 فعالية رياضية للدراجات في ريف دمشق بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية
3X3A1811 فعالية رياضية للدراجات في ريف دمشق بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية
3X3A1816 فعالية رياضية للدراجات في ريف دمشق بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية
3X3A1820 فعالية رياضية للدراجات في ريف دمشق بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية
الأمن الداخلي يوقف 12 شخصاً في عملية أمنيّة مركزة ضدّ “داعش” في البوكمال والبصيرة
العدل تخصص محاكم للنظر في قضايا الاستيلاء غير المشروع على عقارات مواطنين خلال الثورة السورية
وزارة الموارد المائية ومنظمة شفق تبحثان سبل التعاون في قطاع المياه
وزارة التنمية الإدارية تنظّم ورشة عمل حول إعداد وتحديث الهياكل التنظيمية
قوى الأمن الداخلي تنفذ عمليات إخلاء وتفتح معابر آمنة عقب قصف تنظيم قسد لأحياء حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك