محافظة إدلب وهيئة التخطيط تعززان التنسيق وتسرّعان خطوات معالجة ملف المخيمات

إدلب-سانا

بحث محافظ إدلب محمد عبد الرحمن مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم اليوم الخميس، سبل تطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز التنسيق بين مديرية التخطيط والإحصاء وباقي مديريات المحافظة، مع التركيز على ملف المخيمات وخطط معالجته خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى محافظة إدلب، وضم مديري الدوائر والمؤسسات والمناطق في إدلب، سبل التعاون لإنجاح خطة عمل التنمية المحلية في المحافظة.

وأوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع ناقش ملفين أساسيين، تركز الأول حول أهمية تكامل الأدوار وزيادة التنسيق والتعاون بين مديرية التخطيط والإحصاء، وبين المديريات كافة في المحافظة، بما يخدم عمل المحافظة، من خلال تأمين الإحصائيات الكاملة، وإنجاح خطة عمل التنمية المحلية فيها.

وأشار إلى أن الملف الثاني كان المخيمات والدور المنوط بهيئة التخطيط والإحصاء بخصوص هذا الملف في المرحلة القادمة، بالتشارك مع المحافظات ولا سيما إدلب، باعتبارها أكثر المحافظات التي يتواجد بها مخيمات، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ مسح شامل للمخيمات في كل المحافظات، بهدف وضع قاعدة بيانات كاملة أمام المعنيين واللجنة الوطنية المشرفة على تطبيق خطة إنهاء ملف المخيمات.

من جانبه، أشار مدير تخطيط وإحصاء إدلب وليد موصلي إلى أهمية الاجتماع في تفعيل دور المديرية، من خلال التنسيق مع بقية المديريات، مبيناً أن الهدف الأساسي إيجاد آلية لتنسيق الجهود، وكيفية تبادل البيانات بين المديريات في المحافظة، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون لإنهاء ملف المخيمات في إدلب مع نهاية العام الجاري.

ويأتي الاجتماع في إطار توضيح دور مديرية التخطيط والإحصاء في وضع وتنسيق خطط التنمية بالمحافظة، وخطط تنفيذ مسح شامل لأهالي المخيمات لإنهاء معاناتهم، وتسريع عودتهم إلى مناطقهم، من خلال تضافر جهود جميع الجهات.