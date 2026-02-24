ارتقاء مواطنة برصاص مجهولين في حي عكرمة بحمص.. والأمن الداخلي يباشر التحقيقات

حمص-سانا

ارتقت مواطنة مساء أمس، جراء تعرضها لإطلاق نار في حي عكرمة بمدينة حمص، فيما باشر الأمن الداخلي تحقيقاته لكشف ملابسات الحادث.

وأوضح المسؤول الإعلامي في مديرية الأمن الداخلي بحمص محمد الخالد في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المواطنة إيمان جرجس تعرضت لإطلاق نار، ما أدى إلى وفاتها على الفور، مشيراً إلى أن الوحدات الأمنية المختصة ووحدات المباحث الجنائية انتقلت إلى موقع الحادث، وبدأت الإجراءات اللازمة والتحقيقات وفق الأصول القانونية.

وأكد الخالد أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحادث، سواء فيما يتعلق بتواصل أي جهة أمنية أو رسمية مع عائلة الفقيدة، أو ربطه بتفسيرات طائفية أو دينية، غير دقيق.

ودعا الخالد المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية حصراً، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة الفوضى والفتنة وزعزعة الأمن المجتمعي.

