مؤتمر صحفي لوزيري المالية والصحة حول تحسين واقع التأمين الصحي في سوريا

دمشق-سانا

انعقد اليوم مؤتمر صحفي لوزيري المالية محمد يسر برنية والصحة مصعب العلي حول تحسين واقع التأمين الصحي في سوريا، وذلك في مبنى وزارة المالية بدمشق.

وقال وزير المالية خلال المؤتمر: إن تطوير الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في الدولة أمر بالغ الأهمية ويساعد في تحسين واقعهم المعيشي.

وأضاف برنية: قمنا بمراجعة التعويضات المقدمة لجميع مزودي خدمة التأمين الصحي، وتمت زيادتها مع عدم زيادة التحملات للعاملين في الدولة.

بدوره أشار وزير الصحة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية بهدف تحسين منظومة التأمين الصحي.

وبين العلي أن المنظومة تتضمن ثلاث مراحل، أولاها تحسين الحد المالي لتغطية العاملين في الدولة، والثانية تأمين تكافلي في الدولة السورية وتحت إشرافها، والثالثة إعادة ترميم الهيكل الصحي وربط التأمين بالتحول الرقمي والاعتمادية الذي يساعد على تحسين الخدمات.

يتبع…