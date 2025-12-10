لأول مرة في سوريا.. احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في دمشق

دمشق-سانا

بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بدأت احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تقام لأول مرة في سوريا، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.

وقال وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في كلمة له خلال افتتاح الاحتفالية: نعيش مناسبتين عزيزتين وهما عيد تحرير سوريا واليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونعلن اليوم عودة الروح إلى قلب الشرق بعودة سوريا دولةً تحترم وتعلي من كرامة الإنسان.

وأضاف الشيباني: هذا اليوم شكّل سابقاً منصة سنوية لإدانة جرائم النظام البائد وانتهاكاته لحقوق الإنسان واليوم أصبح مكاناً لحفظ حقوق الإنسان وكرامته.

بدوره رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور قال: ما كان لنا أن نجتمع في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في سوريا لولا نضالات الشعب السوري والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السورية لحقوق الإنسان.