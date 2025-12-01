انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لتقانة الغذاء في كلية العلوم بجامعة دمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لتقانة الغذاء، الذي تقيمه الهيئة العامة للتقانة الحيوية بالتعاون مع كلية العلوم في جامعة دمشق تحت شعار: “معاً نحو غذاء صحي مستدام” بمشاركة نخبة من المتخصصين في علوم وتقنيات الغذاء من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التقانات الحيوية ضمن الأغذية وتبادل الخبرات والأفكار والنتائج البحثية، وذلك من خلال عدة محاور، أبرزها استخدام تقانات التخمير في الأغذية، وجودة وسلامة الأغذية، وتحاليل الأغذية وسبل تطويرها، والاتجاهات الجديدة في التصنيع الغذائي، وتطبيقات التقانات الحديثة في الأغذية (تقانة النانو- الذكاء الاصطناعي)، والتغذية وانعكاساتها على صحة الإنسان، والأغذية الوظيفية ومتممات الغذاء، واستثمار مخلفات الأغذية، وحفظ الأصول الوراثية ذات الاستخدام الغذائي.

ويرافق المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، معارض لعدد من مشاريع التخرج والشركات الغذائية والملصقات العلمية والجهات العامة وجمعيات أهلية.

وتعد الهيئة العامة للتقانة الحيوية في سوريا، هيئة علمية بحثية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأحدثت بموجب القانون رقم 33 لعام 2002، وتُعنى بتطوير وتطبيق التقانات الحيوية في مختلف القطاعات الحيوية، وتسعى إلى توظيف نتائج البحوث العلمية في مجالات الصحة والزراعة والغذاء والطب، بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه هذه القطاعات داخل سوريا.

