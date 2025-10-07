وزير الزراعة السوري يطلع على واقع عمل المؤسسة العامة للدواجن

دمشق-سانا

اطلع وزير الزراعة السوري أمجد بدر على واقع عمل المؤسسة العامة للدواجن، منشآتها وتوزعها، واستمع من العاملين على الحالة الإنتاجية والفنية لها، والمشاكل والصعوبات التي تواجهها، ومقترحات تطوير العمل في المؤسسة.

وخلال اجتماع عقد في المؤسسة، أكد الوزير بدر على مهام المؤسسة في ضبط العملية الإنتاجية، وسلسلة القيمة، والتدخل في السوق، وتحقيق التوازن فيه، سواء ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج للمربين أو توفير المنتجات بجودة عالية من بيض المائدة وفروج للمستهلكين.

وأشار الوزير بدر إلى أهمية موضوع الإحصاء الدقيق، وجمع البيانات بالتعاون مع مديريات الزراعة في المحافظات، من خلال فرق ميدانية لتحديد العدد الفعلي للمداجن العاملة والمتوقفة، وعدد الطيور المُربّاة، وحجم الإنتاج، وذلك وفق برنامج زمني محدد، بما يسهم في التخطيط السليم للإنتاج والتسويق والتسعير، وضرورة وضع خطة وطنية للتنبؤ بالأوبئة والأمراض، لحماية القطعان من أي جائحة.

ولفت وزير الزراعة إلى أهمية التشبيك مع القطاع الخاص، ومواكبة كل التطورات في قطاع الدواجن، والاهتمام بالبحث العلمي، وضبط وتنظيم عمل المسالخ.

من جانبه، استعرض مدير عام المؤسسة فاضل حاج هاشم عدد المنشآت العاملة والمتوقفة، البالغ عددها 11 منشأة، والخطة الإنتاجية لهذا العام، والمنفذ منها حتى الآن، وواقع عمل المنشآت التي طُرحت للاستثمار، وواقع العاملين فيها.

وأوضح هاشم أن خطة المؤسسة لهذا العام تضمنت إنتاج 68.5 مليون بيضة مائدة، أُنتج منها حتى الآن حوالي 40 مليون بيضة، بينما تم إنتاج 655 ألف بيضة تفريخ فروج، و14 ألف صوص فروج، و2.5 مليون بيضة تفريخ بياض، و625 ألف صوص بياض، وبلغت المبيعات حتى الآن حوالي 35 مليار ليرة، من بيض مائدة وصوص ومخلفات.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار الجهود المستمرة للوزارة في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بما يسهم في تعزيز استقرار الإنتاج الزراعي وزيادة مردوديته للفلاحين.