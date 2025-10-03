التعليم العالي: مفاضلة التعليم المفتوح في سوريا ستصدر بعد انتهاء المفاضلة العامة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مفاضلة التعليم المفتوح ستصدر مباشرة بعد استكمال إجراءات المفاضلة العامة للقبول الجامعي بكل مراحلها.

وأوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص ورئيس لجنة التحول الرقمي بالوزارة محمد سويد في تصريح اليوم، أن إصدار إعلان مفاضلة التعليم المفتوح يتم وفق تسلسل زمني محدد؛ حرصاً على تحقيق الانسيابية في العملية التنظيمية للقبول الجامعي وضمان وضوح المواعيد والإجراءات أمام الطلاب، بما يمكّنهم من متابعة اختياراتهم الأكاديمية دون أي تداخل بين المفاضلات المختلفة.

ودعا سويد الطلاب الراغبين بالتقدم للتعليم المفتوح إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة، حيث ستعلن في وقتها المناسب فور الانتهاء من المفاضلة العامة.

وتأسس نظام التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية وفقاً للمرسوم رقم 383 لعام 2001؛ بهدف إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون في رفع مستواهم العلمي والثقافي، وتوفير فرصة التعليم لمن لا تستوعبهم الدراسة النظامية.