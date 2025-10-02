السورية للمخابز: إنتاج سوريا 4.4 ملايين ربطة يومياً وخطة شاملة لتحسين جودة الخبز  

دمشق-سانا

أكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، أن المؤسسة حققت تحسناً ملحوظاً في جودة رغيف الخبز، تجاوز 70 بالمئة منذ التحرير وحتى اليوم، مشدداً على أن العمل مستمر لتقديم الأفضل، واعداً المواطن بتقديم أفضل رغيف خبز خلال الأيام القريبة القادمة.

تحسن ملحوظ… والطموح أكبر

وأوضح الصيادي في لقاء مع مراسل سانا، أن العمل مستمر لتعديل ملف المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج، وتطبيق أفضل المعايير الفنية، بما يتلاءم مع إنتاج رغيف خبز عالي الجودة، وبمكونات متوفرة بالكامل، من طحين ومواد أولية.

ولفت الصيادي إلى أن الإجراءات المتبعة لضمان جودة المنتج تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل استخدام أفضل المواد الأولية، ورفع سوية الحالة الفنية لجميع المخابز، إضافةً إلى تكثيف الجولات الرقابية من قبل لجان الجودة والدوريات التموينية، بالتعاون مع المؤسسة للتقيد بالشروط الصحية والفنية، بما يرفع من سوية وجودة المنتج.

نظام التشاركية بدلاً من الإشراف

وفي رده على سؤال حول وجود خطة لتوسيع عدد الأفران العاملة بنظام الإشراف، قال الصيادي: أطلقنا مؤخراً نظام عمل جديداً قائماً على التشاركية، بديلاً عن نظام الإشراف التقليدي، وبدأنا بتنفيذه منذ حوالي شهرين، وهو حالياً قيد التجربة والتقييم، مؤكداً أن نظام التشاركية يحمل مدير المخبز المسؤولية الكاملة عن جودة المنتج، ويتم تعيينه عبر مسابقة رسمية، ويخضع للتقييم والمراقبة.

وحول كميات الدقيق المنتج يومياً، بيّن مدير المؤسسة أن كمية الدقيق المنتجة يومياً تبلغ 4500 طن، بما يعادل 4 ملايين و400 ألف ربطة خبز يومياً، موزعة على 1693 مخبزاً في كل المحافظات، منها 272 مخبزاً بنظام الإدارة والإشراف، يعمل منها 216 مخبزاً، إضافة إلى 1421 فرناً خاصاً، يعمل منها 1200 فرن، مشيراً إلى أن توزيع الطحين عبر المؤسسة السورية للمخابز، ودائرة الموارد بالتعاون مع مؤسسة الحبوب، لتغطية جميع المخابز والأفران الخاصة في سوريا.

وأوضح الصيادي أن المخابز والأفران تتوزع في دمشق 29 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة والإشراف و34 فرناً خاصاً، وفي ريف دمشق 42 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة والإشراف و189 فرناً خاصاً، وفي درعا 18 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة والإشراف و110 أفران خاصة، وفي حمص 22 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة والإشراف و175 فرناً خاصاً، وفي حماة 15 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة والإشراف و186 فرناً خاصاً، وفي طرطوس 15 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة والإشراف و114 فرناً خاصاً، وفي اللاذقية 21 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة والإشراف و158 فرناً خاصاً، وفي حلب 55 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة والإشراف و242 فرناً خاصاً، وفي الرقة 7 أفران خاصة، وفي إدلب 43 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة والإشراف و156 فرناً خاصاً، وفي دير الزور 12 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة والإشراف و50 فرناً خاصاً.

ضوابط صارمة لاستلام الداخلة بالإنتاج

وشدد الصيادي على أن صاحب المخبز مسؤول مسؤولية كاملة عن فحص جودة المواد الداخلة في الإنتاج، وقال: أصدرنا تعميماً لجميع إدارات المخابز بمنع استلام أي مادة بدون فحصها، ورفض أي مادة غير مطابقة للمواصفات، دون الحاجة للرجوع إلى إدارة الفرع أو المؤسسة، مؤكداً أن مديري الأفران هم المسؤولون أمام المواطنين، عن كل مادة تدخل في إنتاج الخبز ، وعن جودة المنتج.

المخابز المدمرة خلال فترة النظام البائد

وحول الأضرار التي لحقت بالمخابز خلال فترة النظام البائد، كشف الصيادي أن 17 مخبزاً تعرضت لتدمير كامل، إضافة إلى أضرار جزئية في عدد من المخابز الأخرى، مبيناً أنه تم ترميم نحو 55% منها، بعضها أعيد للخدمة بالكامل، والبعض الآخر لا يزال قيد الترميم ضمن خطة مستقبلية لإعادة تأهيلها.

أقدم المخابز.. واستبداله قريباً

وأشار الصيادي إلى أن أقدم المخابز في سوريا هو مخبز الوليد في مدينة حمص، الذي يعود للعام 1969، وما زال يعمل حتى الآن لكن إنتاجه لا يرقى للجودة المطلوبة، رغم أنه قائم على ترميمات بسيطة، حيث وجه فرع المؤسسة في حمص إلى العمل الفوري على استبدال هذا المخبز.

وثمن الصيادي التعاون مع العديد من المنظمات الدولية والمحلية والمجتمعات الأهلية، أبرزها منظمة برنامج الغذاء العالميWFP، ومنظمة الإغاثة الإسلامية، ومنظمة الهلال الأحمر، ومنظمة أوكسفام ومنظمة هيكس إيبر على مساهمتهم في تقديم دعم سريع وفعال، مبيناً أنه تم تنفيذ أكثر من 20 مشروعاً لإعادة البناء وتحسين البنية التحتية للمخابز.

وختم الصيادي تصريحه بالتأكيد على أن المؤسسة تعمل حالياً على تعديل المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج، بما يتلاءم مع تقديم رغيف خبز عالي الجودة، مؤكداً توفر الطحين وجميع المواد الداخلة في الإنتاج، مع مواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين بأفضل صورة ممكنة.