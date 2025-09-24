وزير الإعلام السوري: نشارك الأشقاء في المملكة العربية السعودية فرحتهم باليوم الوطني

دمشق-سانا

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يعكس مسيرة وطنية مشرّفة في البناء والتنمية، معرباً عن التقدير للقيادة السعودية على مواقفها الاستثنائية في دعم سوريا.

وقال وزير الإعلام في تغريدة عبر منصة إكس: “نشارك الأشقاء في المملكة العربية السعودية فرحتهم بيومهم الوطني، الذي يعكس مسيرة وطنية مشرّفة في البناء والتنمية، ويجسّد القوة والوحدة والرؤية المستقبلية”.

وأضاف الوزير المصطفى: “كل التقدير للقيادة السعودية على مواقفها الاستثنائية في دعم سوريا الجديدة، وشعب المملكة العزيز الذي نكنّ له كل الاحترام، ونرجو له دوام الأمن والرخاء”.

لجنة انتخابات مجلس الشعب: المشاركة بالاحتفاء باليوم الوطني تعززه أواصر الأخوة

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري مشاركة الجمهورية العربية السورية للأشقاء في المملكة العربية السعودية الاحتفاء باليوم الوطني الخامس والتسعين، لافتةً إلى أن هذه المشاركة عززها الإحساس الصادق بأواصر الأخوة بين البلدين.

وأعربت اللجنة في بيان تلقت سانا نسخة منه عن الاعتزاز والتقدير لوقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري بما يجمع البلدين من روابط الأخوة، منوهة بما يتميز به الشعب السعودي الأصيل من صفات يحافظ عليها، متمسكاً بجذوره العربية وقيمه الإسلامية، متمنية له كل التوفيق في نهضته الحديثة في ظل قيادته الحكيمة ورؤية المملكة الطموحة 2030.

ويوافق اليوم الوطني السعودي 23 سبتمبر”أيلول” من كل عام، وهو التاريخ الذي أعلن فيه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود توحيد البلاد تحت اسم “المملكة العربية السعودية”، في 21 جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق 23 أيلول 1932.