افتتاح فندق “ديونز بوتيك” في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق

دمشق-سانا

افتتح وزيرا السياحة مازن الصالحاني والرياضة والشباب محمد سامح الحامض مساء اليوم ، فندق “ديونز بوتيك” وفق المعايير السياحية الحديثة وذلك في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

‏ويتألف الفندق من طابق واحد مساحته 1000 متر مربع، ‏يضم 16 جناحاً، مجهزة بكامل التجهيزات المتطورة والخدمات المميزة، بما يعكس الجانب السياحي المتطور.

وفي تصريح لسانا أكد وزير الرياضة والشباب محمد سامح الحامض، أهمية الشراكة الإستراتيجية  بين القطاع الخاص بالرياضة السورية، والتي تهدف إلى تطوير المنشآت الرياضية، بما يعكس المكانة الحضارية لسوريا، مبيناً أن الشراكة مع مجموعة ديونز في إنشاء هذا الفندق هي باكورة الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص.

ولفت وزير السياحة مازن الصالحاني، إلى التنسيق العالي مع وزارة الرياضة والشباب في افتتاح عدد من الفنادق، حيث كانت البداية اليوم في افتتاح فندق ديونز الاستثماري، منوهاً بأهمية افتتاح مثل هذه المنشآت السياحية لاستقطاب السياح والمستثمرين بشكل ينهض بالقطاع السياحي في سوريا.

ممثل مجموعة ديونز للاستثمار مهند البكري، لفت إلى أن افتتاح الفندق ثمرة الشراكة البناءة بين وزارة الرياضة والشباب ومجموعة ديونز للاستثمار، وهو ليس مجرد مشروع فندقي يضاف إلى فنادق العاصمة، بل محطة جديدة في مسار التنمية السياحية والاقتصادية، ورسالة أمل في أن الاستثمار والتعاون قادران على صناعة مستقبل أفضل لسوريا.

ويقع فندق “ديونز بوتيك” في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق والتي تعد من أبرز المدن الرياضية بدمشق، حيث تتضمن ملعباً لكرة القدم وصالة رياضية تقام فيها البطولات والأنشطة الرياضية.  

