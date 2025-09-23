افتتاح فندق “ديونز بوتيك” في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق

وفي تصريح لسانا أكد وزير الرياضة والشباب محمد سامح الحامض، أهمية الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص بالرياضة السورية، والتي تهدف إلى تطوير المنشآت الرياضية، بما يعكس المكانة الحضارية لسوريا، مبيناً أن الشراكة مع مجموعة ديونز في إنشاء هذا الفندق هي باكورة الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص.