التعليم العالي تعتمد قائمة جديدة لـ 22 مؤسسة تعليمية غير سورية

دمشق- سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية اليوم اعتماد قائمة جديدة تضم (22) مؤسسة تعليمية غير سورية.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن القائمة تأتي استكمالاً للقوائم التي سبق نشرها، متضمنة جامعات ومؤسسات تعليمية حكومية وخاصة، إضافة إلى إعادة تسمية للعديد من المؤسسات التعليمية المعتمدة سابقاً في الوزارة.

ووفق الإعلان، تضاف هذه المؤسسات ‏التعليمية إلى قوائم المؤسسات والجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي السورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على القائمة الجديدة من خلال قناتها الرسمية على التلغرام، وصفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وكانت الوزارة أصدرت في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي قائمة تضمنت الاعتراف بـ 26 مؤسسة تعليمية غير سورية، وقبلها أيضاً قائمة تضم (55) مؤسسة.

ويأتي إصدار قوائم المؤسسات التعليمية المعترف بها بشكل دوري في إطار حرص الوزارة على توفير خيارات تعليمية موثوقة للطلاب السوريين الراغبين بالدراسة خارج البلاد، وضمان أن الشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات معترف بها رسمياً داخل سوريا.