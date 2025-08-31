وزير الصحة خلال تفقده أجنحة بمعرض دمشق الدولي يؤكد على تعزيز الخدمات الطبية المجانية

ريف دمشق-سانا

ضمن فعاليات الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي، أجرى وزير الصحة مصعب العلي جولة ميدانية على جناحي وزارتي الصحة والنقل، وعدد من أقسام الجناح السوري، اطلع خلالها على آلية عمل بنك الدم المتنقل والخدمات الصحية المقدمة للزوار.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح وزير الصحة أن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين، عبر تقديم نصائح وإرشادات للحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب تخصيص سيارات إسعاف مجهزة بالكامل بطواقم طبية لخدمة زوار المعرض.

ويعرض جناح الوزارة مجموعة من البروشورات التوعوية، بالإضافة إلى رموز “باركود” تتيح للزوار الاطلاع والتسجيل في الحملات الصحية المجانية، التي تشمل خدمات جراحية وطبية لمن يحتاجها دون أي مقابل.

وأشار وزير الصحة إلى تخصيص بنك دم متنقل يستقبل يوميًا نحو 90 متبرعاً، مؤكداً أنه بادر شخصياً بالتبرع بالدم في يوم افتتاح المعرض، في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وتأمين مخزون كافٍ من الدم للحالات الطارئة.

وفي إطار التعاون بين الوزارات، كشف الدكتور العلي عن تقديم وزارة الصحة 500 حقيبة إسعافية مخصصة للسيارات إلى جناح وزارة النقل، مشيرًا إلى استجابة الوزارة بتعميم هذه الحقائب لتكون جزءاً من تجهيزات المركبات، حرصاً على سلامة المواطنين في مختلف الظروف.