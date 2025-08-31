منتدى المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة يناقش مستقبل الدولة والحوكمة وإعادة الإعمار

دمشق- سانا

على مدى يومين، أقام المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، سلسلة ندوات ومحاضرات في فندق البوابات السبع بدمشق، ضمن الدورة الخامسة للمنتدى السنوي له، ناقش فيها عدداً من القضايا المرتبطة بالانتقال السياسي في سوريا، ومستقبل الدولة والمجتمع، والحوكمة، وإعادة الإعمار، وإصلاح التعليم، والنقابات، وتحولات الخطاب السياسي والديني.

ومن خلال أوراق بحثية محكّمة، تناولت النقاشات بين المشاركين قضايا اللاجئين في دول الجوار والشتات، وأدوار الفاعلين الدوليين والإقليميين، والتحوّلات الجارية في سوريا.

محاور الأوراق البحثية

تضمنت الأوراق البحثية المقدمة في المنتدى عدة مواضيع، منها:

دور الجامعات في تعزيز حوكمة المؤسسات المحلية في سياقات ما بعد النزاع.. الحالة السورية؛ وتناولت هذه الورقة، وفق الباحث محمد البقاعي، دور الجامعات في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً، ومساهمة الجامعات في التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التحذير من آثار سلبية نتجت عن التنافس غير النزيه وقصور الاهتمام بالتعليم العالي.

– نقابة المعلمين في سوريا.. قيود الواقع وآفاق التغيير؛ قدم الورقة الباحث يمان زباد، وركز فيها على البنية التنظيمية للنقابة، وتحولاتها في ظل الأنظمة السابقة، مع اقتراحات لإصلاح الإطار التشريعي لها وتعزيز استقلالية النقابة.

البنية التحتية في سياقات النزاع.. سد الفرات نموذجاً؛ وحللت هذه الورقة وفق الباحث الفرنسي هوغو هنكلر الخطاب الدعائي المرتبط بسد الفرات، وناقشت قيام كل من النظام البعثي، وتنظيم “داعش” الإرهابي، وقوات سوريا الديمقراطية، بتوظيف قضية السد لخدمة أجنداتها، مع تحليل الخطابات المتناقضة حوله.

– الدولة العلمانية.. تراجع أم تطور؟، وقدم هذه الورقة الباحث محمد المصري، واستعرضت تصورات السوريين للعلمانية، اجتماعياً وثقافياً ودستورياً.

من القتال إلى الحوكمة؛ ورقة قدمتها الباحثة غولسن دوفرة، وناقشت فيها ديناميكيات الحوكمة في غياب الدولة المركزية، من خلال تحليل وثائق ومقابلات مع فاعلين محليين وخبراء لفهم هذه القضية.

تأسيس نموذج دولة ديمقراطي؛ وتناقش هذه الورقة وفق الباحث محمد محمود، فرضيتين معياريتين هما: تسوية تعايشية انتقالية، وإجماع متشابك حول مبادئ دستورية مستدامة.

إنتاج الطاعة من خلال الدين؛ حيث تناقش هذه الورقة وفق الباحث ومحرر مراجعات الكتب في مجلة “انسايت تركيا” محمد رقيب أوغلو، كيف استغل النظام البائد الشخصيات الدينية، ودور العلماء في إضفاء الشرعية الدينية على النظام البائد.

وفي ختام المنتدى عُقدت ورشة عمل بعنوان “الأمن والعسكرة في السياق السوري الراهن”، أدارها الباحث سمير العبد الله، وشارك فيها كل من الأكاديمي عمار فرهود، والباحث نوار قباقيبو.

وركزت الورشة على العقيدة العسكرية وهيكلية الجيش السوري الجديد، وآلية إعادة دمج الفصائل في الجيش، وضبط السلاح (الصعوبات والحلول)، والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، وهجمات تنظيم “داعش” الإرهابي.

المنتدى في دمشق لأول مرة

أشار مدير المركز محمد الحافظ في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية المنتدى لكونه يُعقد لأول مرة في دمشق بعد انتصار الثورة السورية، ويجمع باحثين من داخل سوريا وخارجها لمناقشة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبيناً أن الأوراق سيعاد إنتاجها ونشرها في كتاب خاص يصدر عن المركز، ليكون مساهمة بحثية في دراسة المرحلة الانتقالية في سوريا.

ويعزز المنتدى التواصل مع طلاب الدراسات العليا، ويسهم بتطوير أجندات بحثية مشتركة تراعي حاجات المجتمع السوري.