الخيول العربية الأصيلة تختال بجمالها وقوتها في معرض دمشق الدولي ال 62

ريف دمشق-سانا

جذبت الخيول العربية الأصيلة أنظار زوار معرض دمشق الدولي ال 62 لجمالها وعراقتها، وجذورها الضاربة في عمق التاريخ بأنساب وثقّتها العرب وتوراثتها جيلاً بعد جيل.

جناح الخيول العربية بالمعرض ضم خيمة تراثية استقبلت الزوار وسط أجواء مميزة أعادت إلى الأذهان قيم الأصالة والتراث المرتبطة بالفروسية العربية.

وفي تصريح لـ سانا قال مدير مديرية الخيول بوزارة الزراعة عبد الرزاق دحروج: إن المعرض فرصة لتسليط الضوء على الجواد العربي الأصيل في سوريا وصفاته الفريدة، التي تميزه عن بقية الخيول في العالم، حيث يتم تقديم المعلومات للزوار التواقين لمعرفة كل ما يتعلق بالجواد العربي من صفات وأنساب إضافة إلى رؤية هذا الجواد على أرض الواقع في الملعب الرملي الذي تم إنشاؤه في المعرض.

وأضاف دحروج: نقدم في المعرض كل ما يتعلق بعمل مديرية الخيول، والتي ترافق الجواد العربي من ولادته وتتأكد من نسبه وصولاً إلى تسجيله في كتب الأنساب الموثقة، عبر نخبة متخصصة بالخيول العربية.

عدد من المربين وجدوا بالمعرض فرصة ثمينة لتعريف الزوار بقيمة الجواد العربي الأصيل، وكيف تمت المحافظة عليه في سوريا كثروة وطنية مهمة، فيما عبّر الزوار عن سعادتهم لرؤية الجواد العربي الأصيل في المضمار وتعرفهم على صفاته عن قرب.

يشار إلى أن جناح مديرية الخيول العربية سيقيم خلال المعرض عدداً من الفعاليات منها عرض للخيول العربية، يهدف إلى إبراز جمالية الجواد العربي الأصيل.

