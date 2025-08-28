وزير التجارة التركي لـ سانا.. مشاركتنا في معرض دمشق تأكيد على دعم استقرار سوريا

دمشق- سانا

أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن مشاركة بلاده في الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي تجسد الاهتمام الكبير الذي توليه تركيا لسوريا واستقرارها.

وأوضح بولات في تصريح خاص لوكالة “سانا” أن المشاركة الواسعة لرجال الأعمال الأتراك، والذين وصل عددهم إلى 500، تأتي تعبيراً عن الحرص على تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون مع سوريا في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة التركية ترى في نمو سوريا واستقرارها هدفاً أساسياً، وتعمل بكل جهد لدعمه، مؤكداً أن تركيا التي وقفت إلى جانب الشعب السوري خلال الفترة الماضية، ستواصل تقديم ما تحتاجه سوريا، في مجالات التجارة والخدمات والطاقة، إلى التعاون الدفاعي.

وشدد بولات على أن وحدة سوريا واستقرارها يمثلان ركناً أساسياً في المنطقة، لافتاً إلى أن سوريا تمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكّنها من استعادة عافيتها، وأن العمل المشترك مع نظرائنا السوريين يسير بخطى ثابتة لتعزيز العلاقات والتنسيق بين الجانبين.

ويشارك في معرض دمشق الدولي الذي افتتح اليوم أكثر من 800 شركة محلية وخارجية من 20 دولة عربية وأجنبية، وعلى مساحة عرض تقدر بـ 95 ألف متر مربع.

ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى الخامس من أيلول المقبل، وذلك يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى الحادية عشرة ليلاً.