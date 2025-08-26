إطلاق مشروع مجمع وفندق غاليري الحجاز في دمشق

دمشق-سانا

أطلق وزيرا النقل يعرب بدر والسياحة مازن الصالحاني مساء اليوم مشروع مجمع وفندق “غاليري الحجاز دمشق”، بمساحة إجمالية تتجاوز 45 ألف متر مربع، بالقرب من محطة الحجاز التاريخية.

مشروع استراتيجي في قلب العاصمة

وفي تصريح لسانا، بيّن وزير السياحة مازن الصالحاني أن إعادة إطلاق مشروع “غاليري الحجاز” تمثل خطوة استراتيجية نظراً لموقعه المميز. وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة 45 ألف متر مربع، ويضم 181 غرفة فندقية، و17 جناحًا، إضافة إلى جناح رئاسي وقاعة مؤتمرات، إلى جانب ثلاثة طوابق تحت الأرض.

مراحل تنفيذ محددة زمنياً

وأوضح الصالحاني أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل افتتاح المول التجاري والمطاعم خلال 12 شهرًا، والمرحلة الثانية تتضمن افتتاح الفندق بكامل غرفه وأجنحته خلال 24 شهرًا وذلك ضمن برامج تنفيذية معتمدة تضمن الالتزام بالجدول الزمني.

وأشار إلى أن المشروع سيشكل وجهة متكاملة تدعم القطاعين السياحي والخدمي، وتسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقةوتوقع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل خلال مرحلة البناء، ونحو 600 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل.

كما كشف الصالحاني عن قرب إطلاق نحو عشرة مشاريع سياحية كبرى خلال شهر واحد، مبيناً أن مذكرات التفاهم الخاصة بها دخلت حيز التنفيذ.

نقلة استثمارية في موقع تاريخي

بدوره، أكد أحد شركاء المشروع، عبد الكافي المسموم، أن المشروع يمثل نقلة استثمارية نوعية في قلب العاصمة، ويهدف إلى ربط شارعي النصر وخالد بن الوليد، وهما منطقتان تحملان أهمية جغرافية وتاريخية كبيرة لدى أهالي دمشق.

وأشار إلى أن المشروع يضم مركزًا تجاريًا ومجمعًا سياحيًا وفندقًا من فئة خمس نجوم لافتاً إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية للمستثمرين، في إطار توجهها نحو تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والدولي في مختلف القطاعات.

أهمية عمرانية وثقافية

من جانبه، أكد عميد كلية الهندسة المعمارية في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (AIU)، موفق دغمان، أن المشروع يتمتع بأهمية عمرانية خاصة، كونه يقع بجوار محطة الحجاز التاريخية وتحيط به مجموعة من المباني ذات الطابع التراثي، ما يمنحه بُعدًا ثقافيًا ومعماريًا مميزًا، ولفت إلى أن التصميم المعماري يجمع بين الحداثة والاستدامة، مع اعتماد أنظمة متطورة تضمن خصوصية عالية وطابعًا معماريًا فريدًا.

وبين أن المشروع يتألف من فندق من 12 طابقًا ومول تجاري بمداخل رئيسية من الجهتين الشمالية والغربية، وأشار إلى أن قرب الموقع من محطات المترو التبادلية يمنحه قيمة مستقبلية مضافة من حيث التكامل مع المشهد الحضري لمدينة دمشق.