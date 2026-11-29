دكا-سانا

أعلن خفر السواحل في بنغلادش اليوم الأحد إنقاذ 317 شخصاً بينهم لاجئون من الروهينغا وتوقيف سبعة أشخاص يشتبه في اتجارهم بالبشر، إثر اعتراض مركب مشبوه كان متجهاً إلى ماليزيا.

وأوضح خفر السواحل في بيان نقلته وكالة “فرانس برس” أن العملية انطلقت في تيكناف قرب الحدود مع ميانمار، بعدما تلقت السلطات معلومات بشأن شبكة تنقل أشخاصاً بصورة غير قانونية إلى ماليزيا عن طريق البحر، مشيراً إلى تمكنه من ملاحقة المركب المشبوه واعتراضه قبالة الساحل، بعدما حاول الفرار بسرعة بعد توجيه إشارة للتوقف.

وأشار البيان إلى أن شبكات عدة للاتجار بالبشر كانت تتولى تهريب بنغلادشيين وأفراداً من الروهينغا إلى ماليزيا، وذلك حسب إفادات الأشخاص الذين أُنقذوا.

وقال المسؤول الإعلامي في خفر السواحل: إن “هذه الشبكات استدرجت هؤلاء الأشخاص بوعود بحياة أفضل في الخارج ووظائف بأجور مرتفعة والسفر بتكاليف منخفضة”.

وكانت محكمة العدل الدولية قضت، في 19 تشرين الثاني الجاري، بمسؤولية ميانمار ‏عن ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا، خلال العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية ‏راخين عام 2017، وتضمنت عمليات قتل وعنفاً جنسياً وتهجيراً قسرياً، إضافة إلى ‏تدمير قرى ومناطق سكنية.‏

كما أمرت المحكمة بضمان عودة اللاجئين بأمان إلى ديارهم، ومنحهم تعويضات ‏تُحدّد قيمتها لاحقاً، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم ضمانات وتأكيدات ‏بعدم تكرار انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ‏واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة مستقبلاً.‏

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش ‏خلال تلك العمليات.‏